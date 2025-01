Revertir la privatització

Arran dels problemes de Muface, que no sap com continuar donant cobertura medica als funcionaris, via convenis i acords subscrits amb asseguradores privades, recordem que de les tres més grans que tenien contractes fins ara, dues ha dit que ho volien deixar si no s’apujaben les quotes mensuals ja que hi estaven perdent diners. I com sempre dic, no qüestionaré pas la gestió i les directrius de les companyies, al cap i a la fi son empreses privades que tenen com a objectiu guanyar diners.

Dit això, el primer que toca revisar es el fet de que tota la gent que treballa en aquest país, ha de tenir la mateixa via d’assistència sanitària, es a dir tots a la seguretat social. Quan toques aquesta qüestió hi ha qui diu que la sanitat publica no pot absorbir tot el paquet que significa el gruix del funcionariat, que si ara anem malament després aniríem encara pitjor.

Discrepo, si tots els diners que l’estat en el seu conjunt d’entitats i organismes públics gasta en pagar mútues els posessin a la sanitat publica, podríem anar tots millor, i un afegitó, llegia a la premsa que la sanitat privada fa una advertència, i es que si es produís la possible supressió o caiguda de Muface podríem veure fins i tot el tancament d’hospitals privats. També discrepo, si ara tenim problemes de manca de personal a la sanitat publica perquè els professionals van a l’estranger o a la privada, podríem fer allò que sovint es diu “un canvi de cromos” o millor dit un “transvasament” i passem hospitals i professionals de la sanitat privada a la sanitat publica, revertim la privatització.

Al mateix rotatiu podem llegir: “aquestes companyies consideren que el model està infrafinançat i és econòmicament insostenible”, alguna ha estimat que, amb les condicions del nou concert, que suposen uns 4.500 milions d’euros fins al 2027, entre les dues que han manifestat que ho volen deixar, hi perdrien uns 350 milions. Tota aquesta milionada que la posin a la sanitat publica, seria una bona injecció per cobrir les necessitats de tots els treballadors, no? hi ha una tercera companyia en discòrdia, es una cooperativa, sembla que podria ser més fàcil que entenguessin que el millor per als treballadors del país, seria que s’integressin definitivament en la sanitat publica; diu que tenen 18 hospitals, 38 centres mèdics i uns 9.000 professionals. Imagineu si tinguéssim tot aquest paquet de centres d’atenció medica i de professionals a la publica?

Llegia també que el govern de Madrid, per les festes nadalenques, va aprovar pagaments per un import de 167 milions a quatre hospitals pertanyents a un mateix grup privat, per liquidacions endarrerides del 2021 i del 2023. No dic que tota aquesta milionada no s’hagi gastat, l’únic que dic es que aquest diner públic, es podria haver gastat en centres públics.

La veritat es que per un motiu o un altra, les administracions, tan la central com les de totes les comunitats i de tots els colors polítics, reparteixen diner públic entre diverses companyies privades de salut, i en aquest context, la sanitat publica va minvant dia rere dia. Ja ho he comentat anteriorment en altres articles, el servei que rebem els ciutadans cada dia es deteriora més, amb l’excusa que sigui, la pandèmia, la racionalització d’actius, el creixement d’usuaris per increment de la població, i el que més em fot, es quan et diuen que el que fan es redistribuir els recursos per poder oferir un millor servei a tothom, i el que nosaltres notem es que cada vegada tenim menys serveis i més mal gestionats … ah! i sempre que es tracta de buscar formules màgiques per millorar-ho, mai, mai han pensat en incorporar representació ciutadana als corresponents equips o comissions de treball que diuen que crean per estudiar la millora general del servei.

Revertim la privatització, com a mínim dels serveis basics. Imatge de sasint a pixabay.