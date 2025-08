Renéixer transformant-se

Ara ja fa més de 130 anys que una colla de santfruitosencs, els nostres avantpassats, van fer el cor fort i tot confirmant la dita de que fa més qui vol que qui pot, es van dir allò de que hi ha molt de camp per córrer, i es van embrancar en un projecte, que segur que a alguns els hi va semblar una idea esbojarrada, que en el fons feia palesa la necessitat de guanyar-se les garrofes o les mongetes, com ho vulgueu dir.

Durant anys i anys, l’espai físic que tenia la Cooperativa la Agrícola, era un veritable focus d’activitats comercials, socials i lúdiques del poble, els anys van anar passant i es van viure grans moments a la botiga, al bar i a la sala, fins que finalment l’empenta de la vida moderna, propiciat principalment per les noves tecnologies i les noves d’ofertes tan comercials com d’oci, va fer que a les instal·lacions de la Cooperativa s’anessin reduint les activitats publiques.

Ara, una pila d’anys més tard, una colla de gent, cal dir que tinc el privilegi de que m’han deixat col·laborar en aquest nou repte, han decidit que cal rellançar la Cooperativa, que no pot ser que una de les entitats més antigues, si no la més antiga del poble, no torni a ser capdavantera en la vida social i cultural local, i per aquest motiu han endegat el grup de treball anomenat “Repensem-nos” integrat per diverses persones del col·lectiu de l’entitat. Es tracta d’aconseguir poder oferir activitats culturals, d’oci, esportives i recreatives amb vocació comunitària, amb la intenció de augmentar el valor social i territorial, sense oblidar les possibilitats de col·laborar amb altres entitats i col·lectius, per desenvolupar iniciatives d’impacte local i comarcal.

El projecte ha començat a rodar, el primer que s’ha fet i que hem pogut veure, son les obres d’arranjament de la coberta de l’edifici, s’han retirat les plaques de fibrociment amb contingut d’amiant i s’ha substituït per una nova coberta, mantenint l’estructura que hi havia d’encavallades, però amb noves bigues de fusta. S’han col·locat panells amb aïllament tèrmic i acústic, acabat en teula ceràmica, refent les canals exteriors i substituint els baixants tan interiors com exteriors.

Hi va haver una època en que una colla de santfruitosencs van creure en un projecte, i ara que 130 anys després encara es viu, els descendents, d’aquells il·lusionats esbojarrats que perseguien un difícil somni de conquestes socials, volen rellançar aquesta històrica entitat, jo m’ho crec i per això hi vull participar, els agraeixo que em deixen ser part de la historia contemporània i futura de la Cooperativa la Agrícola. Imatge del logo de la Cooperativa La Agrícola.

I vosaltres hi voleu dir la vostra? voleu ser part de la historia? … animeu-vos!!! trobareu l’enquesta al QR, i al següent enllaç, participeu-hi !!! enquesta Cooperativa La Agrícola (Montpeità 1747)