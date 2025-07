S’ha posat de moda per alguns sectors polítics del país, i no ens enganyem també d’arreu, que son els que interessadament ho han traslladat al “populatxo” si perquè al cap i a la fi, per alguns “politicutxos” nosaltres som això, “populatxo”, o el que es el mateix, ciutadans sense dret a pensar, ni opinar, ni qüestionar als manipuladors socials, o com deia la Trinca, altrament dits “feixistes”.

Que es això de la remigració?, segons he llegit a Wikipedia es un concepte polític pensat per al retorn forçat, d’immigrants que sovint inclouen els seus descendents, al seu suposat lloc d’origen racial sense importar l’estat de ciutadania, que pot equivaldre a un tipus de neteja ètnica. Sembla ser que les primeres referencies a aquest mot, en angles això si, va ser en els escrits d’un tal Andrew Willet, teòleg de l’Església d’Anglaterra a principis del segle XVII. O sigui que aquest concepte no es un invent dels feixistes actuals, te un precursor ara fa aproximadament uns cinc-cents anys, en un individu que pertanyia a una societat que va ser de les més “conqueridores” de la terra, amb el permís de les “espanyes” on sempre lluïa el sol.

Els que defensen aquesta pràctica acostumen a utilitzar exemples històrics com a casos exitosos de remigració forçada i organitzada, tot i que sovintejaven els episodis de violència, i fins i tot en ocasions, amb centenars de milers de morts. Hi ha qui, com en Francis Combes, han descrit la remigració com una forma de demagògia que portaria a la neteja ètnica, ja que el fet de tenir una herència genètica mixta des de temps immemorable, qüestiona la practicitat d’expulsar persones amb un teòric origen immigrant.

Dit tot això, ara, aquí, en aquest país que en alguna època era considerat “un gran imperi en el que mai es ponia el sol” tot i que un segle mes tard, aquest maleit títol ​li va ser arrabassat pels britànics, es tornen a escoltar aquestes paraules, aquestes justificacions per erigir-nos de nou com a supremacistes, no se si blancs, no se si nacionalistes, no se si feixistes, però si com a essers superiors a altres ètnies, que pel seu costat, algunes, també tenen pinzellades més o menys profundes de racisme envers determinats col·lectius considerats inferiors. No ens enganyem, el problema no es la gent que per un motiu o un altre es mou per aquest nostre món, el problema es que arreu hi ha individus que el que volen es tenir esclavitzades persones amb la finalitat d’enriquir-se personalment o familiarment, i això es la gangrena, es el càncer que entre tots hem d’extirpar, i no oblidem que això de les races pures no se on es va inventar ni on es va perdre, perquè segons National Geografic amb el descobriment d’ascendència neandertal en poblacions africanes, els investigadors han trobat restes de cruïlles entre totes les poblacions estudiades fins ara. Encara que l’estudi posa de manifest la complexitat del passat, també destaca la nostra història compartida. Si es cert que fa uns 60.000 anys, una onada d’humans primitius va sortir d’Àfrica i va arribar fins a tots els racons del món, i si aquests viatgers es van topar amb homínids molt diferents dels que havien deixat enrere a les seves zones originaries, que es el que ara alguns energúmens prediquen? encara que el més perillós es que, aquestes fal·làcies, enganys, fraus, mentides … siguin absorbits, blanquejats i assumits per un gran gruix de neandertals reciclats, si voleu mal reciclats, però el perill es real. Imatge generada en IA per geralt d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.