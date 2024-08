Vaig llegir a El Punt Avui + una publicació de la Montserrat, parlava dels secrets, dels motius pels quals els republicans podien haver votat el que van votar a la investidura. D’entrada li dono la raó, la cara és el reflex de l’anima, les cares sovint diuen allò que la boca no gosa dir, encara que en aquesta ocasió no se si aquest pot ser el motiu de la diversitat expressiva de determinats rostres.

Setmanes enrere ja vaig publicar que, tot parlant amb amics amb els que no cal dissimular el nostre posicionament polític, valoràvem que podria o que creiem que tenia que fer ERC a l’hora de votar a la propera investidura, i després d’anar traient tots els grills de la fruita electoral, a les mans ens hi quedava nomes l’embolcall buit de contingut … es això el que volem els catalans, un país buit? la meva opinió personal ja la vaig dir i la refermo, hem de deixar els teòrics i possibles rendiments polítics particulars i personals a banda, i hem de votar allò que creguem més adient, millor o senzillament allò que creguem que perjudica menys al país, als catalans … i votem, senyors i senyores polítiques votin sempre amb el cap, amb seny, votin sempre el que toca no el que els hi agradaria, no deixin que tinguem un país buit de contingut. Imatge de selline a Pixabay generada per IA.