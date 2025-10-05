Avi Pep

5 d'octubre de 2025
Que tenen les Fundacions

Si, m’ho pregunto sovint, quin atractiu tenen les Fundacions per a els partits polítics, perquè molts, la majoria, principalment els més grans oficialment en tenen com a mínim una, també podríem valorar les que tot i no ser directament del partit, si que estan sota la tutela o direcció d’algun mandatari, present o passat, de la formació en qüestió.

He buscat a les xarxes hi ha trobat algunes Fundacions que els mitjans diuen que estan relacionades amb partits polítics, no se si hi ha algun error o m’he deixat alguna entitat pel camí, però es que n’hi ha tantes que també podria ser, podeu trobar informació a l’article publicat per el Economista amb el titular “els partits polítics disposen de més d’una trentena de fundacions per gestionar el seu patrimoni” o també un de el Debate que diu “el Govern amplia la llei de transparència a les fundacions dels partits” comencem: Fundación Proyecto Reformismo 21, Fundación Pablo Iglesias, Fundación para el Anàlisis y los Estudio Sociales (FAES), Fundación Disenso, Fundación Ideas para el Progreso, Fundación Popular de Estudios Vascos, Fundación Sabino Arana, Fundación Eduardo Obregón, Fundación de Estudios Críticos i per acabar aquesta llista possiblement incompleta hi afegeixo les recentment activades Fundación Atenea o també Fundem la Republica, tot i que encara hi havia més d’una dotzena d’altres fundacions y associacions que sembla ser que no tenien activitat en els darrers anys, algunes de les quals estan en procés de dissolució o extinció.

Les raons per fer una Fundació poden ser diversos, he trobat que un motiu podria ser controlar i supervisar l’activitat de les seves entitats vinculades, assegurant-se així que es duguin a terme els seus fins fundacionals propis i que no s’utilitzin per a altres finalitats, també sembla ser que podria servir per a gestionar recursos i béns immobles o altres recursos per a la formació; altres diuen obertament que es per ajudar al canvi i aquest canvi passa per una entesa entre la primera i la tercera força política del país, s’han d’acabar les hostilitats entre aquells que estan cridats a formar un nou govern.

D’entrada caldria entendre que es i quina finalitat ha de tenir una fundació, buscant per les xarxes he trobat definicions a tort i a dret, una diu que és una entitat constituïda sense afany de lucre per gestionar i canalitzar recursos cap a una causa específica. El seu principal objectiu és el bé públic, abastant àrees com l’educació, la salut, el medi ambient o la cultura. Si volem acceptar aquesta definició, sense afany de lucre, pel be públic, educació, salut, medi ambient, cultura … que coi fa necessària una Fundació per un partit polític? els partits polítics no han de ser precisament els gestors de totes aquestes àrees? es tracta de marcar la línia a seguir pels seus fidels? es tracta d’allò que se’n diu adoctrinar a la societat en benefici del partit al que estan més o menys vinculades? sense oblidar que seria interessantíssim conèixer com es financen aquestes fundacions? no se on he llegit quelcom de transparència, ho compleixen totes aquestes Fundacions i tots els partits polítics? i els dirigents més enllà de qualsevol qualificació humana ho compleixen també? Imatge de geralt  d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.

