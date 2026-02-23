Que es la neutralitat

Aquesta paraula es la que segons el Periódico en un article de Pilar Santos amb el titular “Vox es queixa a la Zarzuela perquè considera que el Rei trenca la neutralitat” es la que utilitza la gent d’extrema dreta per referir-se al Rei d’Espanya, i tot perquè diuen que en alguns dels seus discursos va parlar de Veneçuela, de Trump i de Mercosur, acusant-lo de trencar l’obligada neutralitat política que se li suposa que ha de tenir.
A veure si trencar la neutralitat política es segons ells, el fet de que el Rei algun moment digues que cal frenar la polarització política, que parles de la intervenció de Tremp a Veneçuela per enderrocar al Maduro o de l’acord comercial de Mercosur, si en algun moment va parlar de tot això, no he seguit els esmentats discursos, per defensar els drets de les persones, com es pot tenir la barra de parlar de neutralitat? quina neutralitat? la de defensar nomes els posicionaments de les elits econòmiques? si com a neutralitat ens volen imposar això, si no despertem, així anem i acabarem malament.
Al llarg dels anys, ja hem vist com la gent es posiciona en cada moment a favor de qui li promet més or, més beneficis personals o familiars, encara que si s’equivoquen en l’elecció tampoc els hi costa gaire de canviar de bàndol, perseguint sempre el lucre personal, ràpid i si pot ser dilatat en el temps, així a més d’un benefici per a ells actualment, també se’n podran beneficiar els seus successors directes, siguin parentals o amicals.
Sovint n’hi ha que diuen que la neutralitat també es posicionar-se, que davant de determinats fets i situacions menyspreables, no ens hi podem posar de perfil, no podem dir que som neutrals i no fer res, es cert, però entre no fer res i defensar la permissivitat de violacions dels drets humans, hi ha un abisme.
A veure, segons la wikipedia, neutralitat consisteix a no prendre part i a renunciar a tota interferència en un conflicte o diferència d’opinions, és important no confondre-la amb conceptes com l’objectivitat i la imparcialitat. Es considera que la neutralitat no és una virtut en si mateixa, ja que pot provenir de la indiferència, la por o la covardia. La neutralitat en el dret internacional és la no participació en una guerra per part d’un país.
El secret esta en l’objectivitat i la imparcialitat, segons Wikipedia l’objectivitat és la qualitat d’una perspectiva, judici o anàlisi que està lliure de biaixos personals, prejudicis o influències externes, i que es basa en fets i evidències verificables, ser objectiu implica abordar un tema amb imparcialitat, centrant-se en les dades i la realitat observable, sense deixar que les emocions o creences personals influeixin en la interpretació de la informació.
Aleshores que pensem quan uns individus ordenen i obliguen a atacar-ne a uns altres, siguin del propi país o siguin d’un país tercer? que pensem quan hi ha morts per entremig, morts a milers, soldats, civils, vells, infants …? no deixem que la nostra suposada neutralitat deixi de ser objectiva i imparcial, no deixem que aquests monstres que brullen camuflats al bell mig de la nostra societat, puguin continuar reproduint-se i multiplicant-se sense control, engreixant-se tan ells com tota la seva prole. Imatge creada amb Gemini.
