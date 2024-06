Que es el que creiem que es més important

El “road show” de la Formula 1 al Passeig de Gracia, l’America’s Cup a Barcelona, l’efemèride dels 10 anys de la proclamació del rei, el senyor de 90 anys que es va graduar de Belles Arts a la Universitat de Barcelona, els resultats cada vegada pitjors de l’informe PISA, la suavització de les restriccions per la sequera … o passem a qüestions polítiques, l’amnistia, la formació de govern a Catalunya o ens parem a fer una ullada a les dades que ha publicat l’Airef del 2023.

I que coi es això de l’Airef? amb les sigles en perdem sempre, suposo que ja encaixa en les pretensions dels polítics, vull dir això de que ens perdem pel camí de valorar i qüestionar la seva tasca; Airef: Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal … com deia ha publicat el seu informe d’observació economicofinancera de les comunitats autònomes i així com qui no vol la cosa, podem revisar-ne quatre dades curioses …

Sembla ser que aquest informe diu que el 2023 cada espanyol va rebre de mitjana 3.496 euros segons el model de finançament utilitzat, que a més recordem que esta caducat des del 2014. Ens diu que els ciutadans més perjudicats son els residents a la regió de Murcia, superfície 11.300 Km2, població 1.552.000 habitants, i els recursos rebuts per habitant son 3.213 euros, en total van rebre 4.986.576.000 euros. La comunitat Valenciana, superfície 23.255 Km2, població 5.216.000 habitants, i els recursos rebuts per habitant son 3.289 euros, en total van rebre 17.155.424.000 euros. I Madrid, superfície 8.021 Km2, població 7.000.000 habitants, recursos rebuts per habitant son 3.679 euros, en total van rebre 25.753.000.000 euros.

No cal que entrem a revisar més regions, amb aquestes ens podem fer una idea de les diferencies que hi ha entre espanyols a l’hora de rebre diners de l’estat, això que no s’atipen de dir-nos que “tots som iguals”, si es veritat que “tots som iguals” perquè aquestes diferencies? i no oblidem que a la comunitat central hi ha inversions extraordinàriament enormes per ser la capital de l’estat que no computen en aquest joc econòmic i polític.

Aquesta diferencia de més de 400 euros, concretament 466 euros per habitant, significa que als murcians i murcianes els hi arriben 723.232.000 euros menys en comparació als madrilenys, perquè? això es just? per molt que diguin que aquest model es obsolet, la realitat es que els murcians reben de menys aquesta quantitat anualment, i si ho multipliquem pels anys que fa que esta caducat, recordem el 2014, quants milers de milions d’euros han perdut i estan perdent els murcians en comparació amb altres espanyols?

Ara es parla d’un finançament singular pel nostre petit país, de moment no cal, es parla de revisar per redistribuir millor els diners de l’estat, si cal, fins fa poc es parlava de que el centralisme ens robava, no cal, per començar i recordem que portem una dècada, si 10 anys, de retard, nomes cal donar a totes les regions espanyoles el mateix import per habitant. Una cosa que em pregunto, es perquè per exemple el president de Castilla-La Mancha, sovint o molt sovint qüestiona tot el que fa referencia a Catalunya, però no explica als seus conciutadans perquè accepta que hi ha alguna comunitat autònoma que rep uns 700 euros més per habitant que la que ell presideix, o una altra que en rep 380 euros mes? i cap de les dues es Catalunya. Castilla-La Mancha, superfície 79.400 Km2, població 2.084.000 habitants, recursos rebuts per habitant 3.299 euros, agafant el primer diferencial esmentat, les persones que viuen en aquesta comunitat autònoma deixen de rebre anualment i comparativament amb la que rep més, uns 1.458.800.000 euros, i si voleu ho podeu multiplicar pels anys que fa que surten perjudicats, una burrada de milions, i el seu president nomes es fica amb Catalunya, perquè?

Per començar fem-ho fàcil, els espanyols que paguin el que toca pels ingressos i beneficis que tenen, això si TOTS, i el repartiment que l’estat el faci equitativament entre tots els ciutadans, siguin de la regió que siguin, i a partir d’aquí comencem a discutir el que vulgueu. Imatge de neelam279 a pixabay.