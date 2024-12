Sobreactuar, mantenir una exposició publica desmesurada, manifestar allò que exalta a la gent, hi ha mil i una formules de fer postureig, si això que alguns personatges públics utilitzen per fer-se veure en públic, no sempre son nomes fotografies buscades amb una finalitat concreta.

Això es el que segons la meva opinió han fet alguns polítics amb motiu de les seves primeres aparicions després de la famosa i maleïda DANA. Avui no entraré pas a valorar si alguns han de dimitir o no, tampoc entraré a valorar si ho podien haver fet millor del que ho van fer, tampoc valoraré la seva capacitat per gestionar territoris, persones i sobretot per gestionar tragèdies o com va passar amb la DANA, no entraré a qüestionar la seva vàlua per gestionar esdeveniments catastròfics. Encara que ben pensat si que seria necessari qüestionar i demanar explicacions de perquè després de que en anys anteriors ja s’havien produït fenòmens similars, alguns ja fa forces anys, encara ara mateix no s’ha començat cap tasca per evitar o reduir al màxim els estralls produïts per l’aigua.

Com deia parlaré del postureig d’alguns polítics en concret i en referencia als darrers desastres naturals ocorreguts al nostre país. Els més criticables, penso jo, i repeteixo, no per la seva bona o mala gestió, si no pel seu postureig, van ser els responsables politics de les comunitats de Castilla-La Mancha i de Valencia. Les primeres imatges que vaig veure de tots dos, em van fer mal anímicament parlant, tots dos per separat van sortir a les fotos i a les noticies portant una armilla, tot i no ser un expert crec que l’un la portava de protecció civil i l’altre del servei d’emergències mediques , en serio que ambdós polítics es creuen suficientment qualificats i preparats per tenir el dret de posar-se aquestes armilles?

Llegia una noticia d’Europa Press que reproduïa unes manifestacions del responsable de Castella-La Mancha que deia: “Crec que el sistema de protecció i de lluita contra qualsevol tipus de dany o emergència ha d’estar al marge de decisions polítiques, haurien de ser òrgans absolutament independents que fixin i determinin protocols per a la recuperació”. També llegia una noticia de rtve , la de tots, del nomenament d’un responsable per a la reconstrucció a Valencia, el més greu era que algu digues, crec que el responsable nacional dels populars, que aquest nomenament: “És un encert, no ve a fer política, sinó a reconstruir una de les terres més pròsperes d’Espanya”, o sigui que hem d’entendre, que els polítics fan política, però que son incapaços de reconstruir res?

El que deia, molt de postureig, uns més que altres, però el fet de que diuen que fa anys que a Valencia hi ha en un calaix un projecte que podria haver evitat els resultats catastròfics de la DANA, això es important? això hi ha algú que sen faci responsable? el que deia, postureig. Imatge de This_is_Engineering a pixabay.