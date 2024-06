Pirotècnia silenciosa o estupidesa creixent

Ens apropem a aquella nit màgica de cada any, nit de festa, nit d’esbarjo i de disbauxa, nit de revetlla, es aquella nit del foc purificador, de les bruixes i de rituals màgics, es el solstici d’estiu, cançons, balls i banys a mitja nit.

Però també es aquella nit on al llarg dels anys, s’ha anat posicionant un sentiment, millor dit una prepotència, en una part de la ciutadania, diguem-ho així per ser respectuós encara que alguns no s’ho mereixin, i es que es una nit on hi ha una colla de gent que es pensen que estan per sobre del be i del mal, una colla de gent que es creuen amb tot el dret d’imposar a la resta de conciutadans la seva necessitat de sortir a celebrar la revetlla com a ells els hi plagui, veure si, però no cal emborratxar-se, esclafir petards si, però no cal buscar que siguin els més eixordadors de tots.

Llegia a la premsa, i ja fa dies que alguns en parlen, be de fet els darrers anys va in crescendo el sentiment veïnal de demanar que es limiti el seu us o mal us, que s’ha de tenir cura de les mascotes, essers que conviuen amb nosaltres i als que els decibels d’alguns esdeveniments pirotècnics que fins i tot superen el llindar legal, els ocasionen molèsties que fins i tot provoca que alguns s’acabin llençant del balco al carrer per fugir d’aquesta il·lògica i ensordidora variant de festivitat.

Les persones, ens podríem definir com aquells essers vius que creen problemes o no n’hi ha, i si no ho fem, es veu que no ens sentim realitzats.

No vull mascotes, però no perquè no m’agradin, no vull mascotes perquè soc un egoista que no vol assumir la responsabilitat que significa el tenir-les. Llegeixo a la premsa que com a recomanació per evitar la problemàtica creada per uns quants amb la pirotècnia excessivament sobrepassada de decibels, s’allunyin les mascotes dels espais sorollosos, o els tanquin en una habitació aïllada o que els portin a residencies especialitzades allunyades dels aldarulls festius.

O sigui, que com sempre, els privilegis o deliris de quatre, han de prevaldre per sobre el benefici de la gran majoria silenciosa, no oblidem que son aquells que per poder ensenyar qui la te més grossa, la bossa de petards, ens volen obligar a la resta, no a combregar amb rodes de carro, si no a empassar-nos el carro sencer.

I dit tot això de les mascotes, entrem en un camp, suposo que per a aquestes persones que reivindiquen el seu dret a molestar als altres, els hi es indiferent, i es que en algunes cases hi ha mascotes, si, però a les mateixes cases o en altres hi ha nadons, hi ha malalts, hi ha persones a les que aquestes rucades festives els hi provoquen problemes molts seriosos i greus, per això els hi demano que es el que esperen que es faci? d’entrada demanar, exigir a les autoritats que facin complir les normatives vigents, paral·lelament revisar i modificar si cal aquestes normatives tan permissives amb el patiment aliè, i per acabar potser que es plantegin tots plegats, si el més adient i lògic es moure les mascotes, amb tot l’enrenou i sobre cost humà, anímic i econòmic que significa, o senzillament reduir els nivells de sonoritat dels artefactes pirotècnics o fins i tot traslladar aquest tipus de celebracions a espais on no s’agredeixi a cap mascota, a cap nado, a cap malat, en definitiva on es pugui gaudir de la disbauxa festiva sense obligar als altres a passar-ho malament i fins i tot molt malament. Això es diversió? Imatges de thomasstaub, falellorente i kellepics a pixabay.