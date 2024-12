Phishing, vishing, smishing, spoofing

Sempre dic que no m’agraden els anglicismes, però en aquesta ocasió quasi no hi ha més remei que fer-ne un us puntual, ja que totes aquestes practiques de manipulació i engany per fer frau econòmic son conegudes amb aquestes denominacions.

Primer de tot intentem esbrinar que volen dir. Phishing amb correus electrònics intenten aconseguir informació confidencial o descarregar malware perniciós per a la víctima. Vishing quan el contacte pel frau es fa mitjançant una trucada de veu fent-se passar per un banc o empresa amb la que tenim relacions comercials. Spoofing variant amb la que s’utilitza la missatgeria instantània. Smishing falsejar la identitat amb tècniques de suplantació de webs conegudes per tal d’accedir a uns recursos i fer-ne un us maliciós.

Com podem veure, els camins per arribar a obtenir dades per fer-ne mal us i enganyar-nos son diversos, els darrers es fan amb contactes que suposadament son de fills, de familiars o amics, que han patit un problema o accident greu i que requereix una solució que passa per poder disposar de diners urgentment.

Li podem posar el nom que vulguem, amb l’idioma que desitgem, abans era molt conegut aquell de l’estampeta, actualment les tècniques i els mitjans que utilitzen els farsants, els entabanadors, en definitiva els estafadors han evolucionat molt, tan que per ensarronar-nos ja no es necessària la presencia i contacte personal, la tecnologia dels mòbils, tauletes i ordinadors han permès que els usurpadors de identitats arribin d’una punta a l’altra del món, propiciant que si no estem a l’aguait ens poden fer desaparèixer tots els nostres estalvis i fins i tot endeutar-nos per a tota la nostra vida.

Una de les darreres tècniques de les que m’he assabentat es fa amb els coneguts codis QR, que es poden trobar en cartells enganxats en façanes o en tanques publicitàries, suplantant a diverses companyies que amb l’esquer de problemàtiques amb les facturacions, nomes s’ha d’escanejar el corresponent QR i … ja has begut oli, ets desviat cap una web fraudulenta on els ciberdelinqüents en roben dades personals i bancaries. Llegia a la premsa, que un dels enganys més sofisticats ha arribat fins i tot a alguns establiments que per publicitar els seus productes als clients, aquests s’ho poden descarregar via un QR exterior, que ha estat manipulat pels delinqüents, el qual els dirigeix a una web fraudulenta.

De trampes n’hi ha moltes, malfiem-nos de qui dona “duros a quatre pessetes” malfiem-nos d’aquells que ho regalen tot, malfiem-nos del que pensem que es massa bo per ser veritat, malfiem-nos de quan ens demanen determinades dades perquè les han extraviat, malfiem-nos de tot allò que ens fa dubtar de la bona voluntat de qui ens ho demana, i sobretot malfiem-nos del que es desconegut, falses ofertes de feina, falsos viatges, falses multes al cotxe … recordem que la policia recomana no anar amb pressa, examinar detingudament el paperet abans d’agafar el telèfon i escanejar un QR que no sabem on ens portarà. Imatge de cliff1126 a pixabay. Montpeità 1715