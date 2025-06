Perseguir els delictes de corrupció

Al nostre país ens hem anat acostumant a la corrupció política, fa dècades que dura, i sovint pensem que a la resta de paios europeus la situació es força diferent; no se si en una balança pesarien més les corrupteles espanyoles o les d’algun altra país de la unió europea, però la realitat es que de corrupció n’hi ha arreu d’aquest espai europeu.

Hi havia endegades unes negociacions a nivell d’Europa per una futura directiva per fer front a la corrupció, però ara mateix alguns països sembla ser que bloquegen una proposta amb noves regles realitzada per la Comissió Europea el 2023 per substituir acords existents a la UE pactats entre els Estats Membres a nivell d’Interior i Justícia.

Si fem una ullada, allà a l’Europa ben vista, veiem que a més de la corrupció política espanyola, també hi ha problemes de corrupció, ex-ministres detinguts per blanqueig de diners, o evasió fiscal, operacions immobiliaris fraudulentes o desviament de fons europeus en la construcció d’infraestructures, són alguns dels recents escàndols de corrupció a la Unió Europea. I amb tot això, “les enquestes a la ciutadania, ens diuen que mostren que tres de cada quatre ciutadans europeus creuen que la corrupció no deixa de créixer als seus països i, malgrat aquest context, les futures normes comunitàries per aprofundir en la persecució d’aquests delictes vinculats amb males pràctiques polítiques punibles estan bloquejades” segons l’article d’Alexandre Mato a infoLibre

Hem d’aprofundir-hi una mica més en tot aixo, si tothom te clar que amb les corrupteles no anem be, com es que els mandataris europeus no fan res, com es que no hi posen solució? Diu l’article que els països que posen entrebancs a legislar en aquesta direcció, son alguns països governats per formacions titllades d’ultra conservadors i d’extrema dreta, si es així, com es que les formacions més “progressistes” que se’n diu ara, no reaccionen? tot plegat transmet una imatge d’impunitat dels polítics, i aquesta imatge deteriorada es la que percep la ciutadania.

L’eurodiputada neerlandesa Raquel García Hermida-van der Walle, diu el mateix article, que es lamenta i denuncia que “és una vergonya que els Estats Membres no actuïn” i que “escàndol rere escàndol, els polítics reben correus electrònics dels ciutadans preocupats per la corrupció” si realment es així, si hi ha diputades i diputats que diuen que estan al costat dels ciutadans, que esperen a buscar, trobar i aplicar solucions dràstiques? es que son minoria els que volen el be dels europeus? si son majoria no se a que esperen per tirar-ho endavant, i si son minoria tenim un greu problema amb la corrupció. Imatge de Maklay62 d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.