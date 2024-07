Parlem del finançament autonòmic

Aquests darrers dies amb motiu de les negociacions entre ERC i el PSC/PSOE, s’ha parlat molt d’això que n’anomenen finançament singular per a Catalunya, hi ha qui diu que serà un concert econòmic a l’estil del regim foral d’Euskadi i de Navarra, però diferent. No ho entenc.

A partir d’aquí no nomes les regions o comunitats autònomes dirigides per gent del PP, fins i tot algunes de les representades per gent del PSOE, han aixecat la seva veu discordant per dir que es un greuge comparatiu i un atemptat a la igualtat entre comunitats, el que més el senyor García-Page que ja ens hi te acostumats, però tampoc es queda enrere el senyor Lamban, i n’hi ha més, com el senyor Tudanca que diu que no tolerarà ni defensarà que hi hagi un sistema singular que perjudiqui els interessos de la seva comunitat, i per acabar-ho de rematar surt l’antic president socialista d’Espanya, el senyor González, dient que es troba molt proper i molt solidari a aquestes reclamacions.

A partir d’aquí tot si val, no paren de dir que ells son els que paguen la investidura d’Illa a Catalunya, no paren de dir que els catalans ens ho emportem tot, financerament parlant, que malgastem els seus diners. I tot plegat, segons la premsa, amb un rerefons de dades publicades per l’AIREF. De fet d’això ja en parlava un mes enrere a que es el que creiem que es més important

A veure repassem i preguntem a tots aquests senyors, com es que ara s’estripen els vestits de demòcrates autonòmics, i durant tot una pila d’anys, cal recordar que ara mateix l’actual sistema de finançament autonòmic esta caducat des del 2014, com deia durant tota una pila d’anys alguns d’ells han permès que les seves autonomies hagin rebut menys diners presumptament que per exemple la de Madrid, o la de Cantabria, o La Rioja o Extremadura … com ens ho expliquen això senyors polítics regionals?

Puc entendre que els que estan entre la autonomies que actualment hi surten guanyant no ho vegin be, però que critiquin una revisió de l’actual sistema caducat els responsables d’autonomies que ara en surten perjudicades, la veritat es que s’escapa a la meva comprensió, ja se que parlar de quelcom singular per a Catalunya fa sortir butllofes, però siguem seriosos, quan hi pot haver un avenç singular i de certa rellevància per a Catalunya, al final sempre acaba sent per a totes les autonomies, ja hi estem acostumats i ho trobo be, però ni això no estan disposats a defensar, ens poden explicar el motiu? si no ho fan serà que presumptament el motiu es molt fosc o es que realment no hi ha motiu coherent? nomes es per portar la contraria i intentar fer créixer l’ego com fan sempre? Imatge de useche360 a PixaBay.