Parlem de burocràcia

Titular d’avui a la Vanguardia “La burocràcia no vol morir” es un article del vicedirector Enric Sierra en el que parla de que el Govern ha dit que te la intenció de simplificar 170 tràmits digitals; això d’entrada vol dir que n’hi ha molts més, i em pregunto de que son tots aquesta colla de tràmits? perquè ben mirat i ben pensat i després de rumiar-hi molt, no trobo pas que la majoria de gent necessitem fer tants i tants tràmits amb l’administració publica, o es que hi ha tràmits redundants? no oblidem que redundant es quelcom que es repeteix amb freqüència i de forma innecessària.

Tants tràmits burocràtics, fan que s’acumulin molts expedients que no es resolen en mesos o en anys, i que el retard en la seva resolució es importantíssim, exageradament dilatat en el temps i massa sovint, curiosament s’entorpeix el procés també perquè es demana algun tipus de documentació o justificació la qual ja va ser presentada en la sol·licitud inicial o be son dades les quals ja te l’administració amb motiu de la seva gestió quotidiana.

Volen ser tan “papistes”, volen ser tan meticulosos amb la transparència dels altres, això si la pròpia a vegades l’obliden, que s’inventen normes amb la total desconeixença de les que tenen vigents, i això fa de que com a mínim sovint es dupliqui la tasca i la paperassa a presentar o a gestionar. Recordo en la meva època professional, que sempre era queixós en una modalitat de mostrar-se, de fer-se visibles que tenien els nous caps, crear una excel de recollida de dades, jo sempre argumentava que amb tants excels, mentre els omplíem no produíem, i ara cada vegada més, amb la burocràcia dels organismes estatals a tots els nivells, ens passa el mateix, mentre omplim i presentem papers, no treballem, el projecte, les obres, tot allò que vulguem emprendre no avança, esta aturat, amb els perjudicis que ocasiona i dels que ningú se’n fa responsable.

A la vida hi ha d’haver controls, en cas contrari tots anem per lliure i fem el que ens “rota”, ara be quan aquests controls entorpeixen el sentit comú, tenen el mateix efecte que torpedinar el benestar social. Possiblement amb moltes menys normes i menys burocràcia, la gestió diguem municipal, comarcal o de país seria més àgil, mes ràpida, menys tràmits, menys temps, més curt el temps per obtenir la resposta o gaudir del servei sol·licitat, i qui sap si possiblement menys funcionaris. No perdem el nord, en aquestes qüestions tenir molt de tot, funcionaris, normes, tràmits, significa molta burocràcia i a la llarga això significa traves, endarreriments i no ens enganyem, es temps perdut i contínuament fer passos enrere en el benestar social, tan a nivell del conjunt de la societat, com en el familiar i perquè no, a nivell individual també. Imatge pròpia generada per IA de Canva.