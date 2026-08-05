Pagar per viure no per veure

Deixeu-me que comenci amb allò que sempre critico, un anglicisme, pero es que en aquesta ocasió dona peu a parlar de que es el que estem disposats a pagar la gent per tenir dret a no se que. “Audio only” senzillament “nomes àudio”, això es el que venen alguns organitzadors d’espectacles musicals o altrament dits concerts. Es un article de Jordi Bianciotto amb títol cridaner “¿Pagaria per anar a un concert sense poder veure el cantant?”
Variables les que vulgueu, com per exemple seients darrera columnes, això passa o passava en teatres antics principalment de musica clàssica, pero ara ha fet un sal a la musica diguem-ne moderna, i en alguns concerts de figures populars i molt conegudes es fan probes de posar a la venda no nomes espais darrera columnes, si no fins i tot espais darrera l’escenari, amb o sense pantalles gegants perquè el principi d’aquestes promocions, es que el concert no cal veure l’artista, si no que cal viure la festa, l’espectacle, les coreografies, els llums … com diuen alguns dels defensors d’aquests arguments, també pot ser una oportunitat per a les persones invidents, que podran gaudir de la festa a uns preus més assequibles, no entraré pas a valorar aquesta darrera justificació, això ho podem fer individualment.
Els preus, l’article parla de 68 euros per les entrades de darrera l’escenari, per 84 euros les més barates de les entrades diguem-ne normals, la pregunta em surt sola, tot i que sigui una pregunta doble: fins on estem disposats a pagar 68 euros per no veure l’artista o veure’l en una pantalla al darrera de l’escenari? i a pagar 84 euros per veure l’artista en una pantalla gegant als costats de l’escenari, o veure’l diminut per la distancia perquè estem al final de tot de les grades muntades per a l’ocasió?
Ens es indiferent la presencia de l’artista? nomes anem als concerts per la festa, la gresca, els llums, les coreografies, els focs artificials … ens es igual qui actua? i es que la musica, també la podem posar “enllaunada” abans es deia així, o en “streaming” com es diu ara, i ens podem portar la beguda de casa, segur que tot plegat sortiria a un preu més reduït, ah! no! que a les hores seria “botellot” i això esta prohibit. Imatge generada amb IA de Gemini.
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