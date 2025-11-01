On ets català?

Ahir a les noticies de la nostra, es parlava entre altres qüestions de la retolació i publicitat dels comerços, ho fan en català o no? la realitat es que segons la noticia “es disparen en 10 anys les denúncies per no retolar en català als comerços, incomplint la llei” encara que les denuncies s’han multiplicat quasi per 20, i el motiu? “tant l’Agència Catalana del Consum com la Plataforma de la Llengua coincideixen a atribuir-ne una part important a la directiva europea per simplificar tràmits i burocràcia” i continuen dient que “abans havies d’anar amb un certificat, i ara fas una declaració responsable que ho compleixes”.
I això passa arreu del país, o sigui que estem fent quelcom malament si cada vegada hi ha més incompliment de la normativa, encara que “l’Ajuntament de Barcelona explica que prioritza la pedagogia davant de les sancions i assegura que els 400 expedients que té sobre la taula, l’hi han arribat justament derivats de l’Agència Catalana de Consum”.
Però això es una part del problema, ja que per exemple avui mateix llegia la premsa en paper, un diari en català d’abast nacional, moltes noticies, novetats de casa nostra, com cada dia la qüestió de la Dana a Valencia omple columnes, com també les batusses del partit al govern i la oposició, però el que m’ha fet pensar es quelcom relacionat amb la nostra llengua, si aquesta llengua materna tan odiada per alguns, i el fet es que lligant-ho amb la noticia de la que parlava al principi, m´he trobat amb diversos anuncis a pagina sencera, en total vuit anuncis comercials i un comunicat legal de quatre pagines, i d’aquest dotzena de pagines diguem-ne de promoció, n’hi havia 8 en espanyol, 1 en angles i 3 en català.
En general les diferents administracions quan parlen d’aquesta problemàtica, diuen que es difícil de tractar perquè, tot i que els responsables son l’Agencia Catalana de Consum, els Consells Comarcals i els Ajuntaments, tots manifesten que tenen manca de mitjans i de recursos, però la realitat es que, tot i que els grans ajuntaments manifesten que abans d’arribar a la sanció, opten per la pedagogia, l’incompliment de la utilització del català es visible anem on anem, o com deia mes amunt, llegim el que llegim.
Fa molts anys que el català retrocedeix al nostre país, soc l’únic que pensa així? ja ho he dit en altres articles, fa anys, el 2010, ja parlava d’aquesta qüestió del català i perquè entengueu el que dic, us en poso un trosset d’aquell article “si voleu podeu passejar per algun dels carrers propers a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i allà podreu observar la situació del català a casa nostra; zona de moltes botigues, algunes amb rètols en català i altres en rètols en diferents llengües, i si entreu a l’interior de les botigues, es molt més clarificador, la majoria de les persones que despatxen son nou vinguts, amb problemes per entendre i expressar-se en català, i dient això no els vull pas criticar a ells, als nou vinguts, al contrari, ja que la majoria veus que s’esforcen per entendre’t i per fer-se entendre”.
La pregunta es clara, si fa quinze anys jo tenia aquesta visió del català a casa nostra, que han fet en el decurs d’aquests 15 anys tots els responsables lingüístics i polítics per redreçar la situació? Imatge pròpia generada per IA de Canva.
