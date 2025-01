Objectius pel nou any

Després de finalitzar l’any vell escoltant a tort i a dret que tothom vol reconstruir, encara que quasi sempre aquesta voluntat es queda nomes en pronunciar la paraula, i de començar l’any nou parlant de que els responsables de gestionar pobles, països i la societat en general, no estan fent correctament la seva feina, la premsa ens deixa titulars que han de fer que tots els ciutadans ens posem a reflexionar en aquest Any Nou que comença.

Llegim que el principal objectiu del partit de l’oposició amb més vots, es fer caure el “mur” de la investidura; no es millorar la vida dels ciutadans, no es recuperar els serveis perduts en sanitat o en educació o en serveis basics, no, es fer caure el govern actual a qualsevol preu. Em repeteixo, ja ho se, però jo no defenso quasi mai als que governen, no es perquè en ocasions no s’ho mereixin, senzillament no els defenso per dos motius, primer si ho fan be, ja es el que van prometre, oi? així perquè els tenim que defensar i felicitar, al cap i a la fi fan allò que ens van prometre que farien?; i segon, massa sovint el seu objectiu no es el benestar de la societat, si no que com diu aquest titular de referencia, el seu objectiu es fer fora a qui governa ara per poder-se ficar ells en el seu lloc, i això malauradament per a nosaltres, ho fan la majoria de politiquets.

Per exemple, una cosa ben senzilla, jo demanaria que com a un dels objectiu que tindríem que tenir pel nou any, si més no els ciutadans, es que la gent que va tombar l’impost energètic, ens expliqui el perquè, a alguns ens costa d’entendre que algunes empreses que gestionen serveis basics, continuïn obtenint enormes beneficis, continuïn obtenint beneficis vergonyosos a costa de pagar menys impostos que la resta de mortals estatals. Recordem que tots nosaltres paguem pels nostres ingressos, arribem o no a final de mes, perquè les empreses han de ser diferents? Si ja se que ells amenacen dient que si tenen que pagar més impostos això fera que no puguin fer les inversions milionàries compromeses. Però es que fins ara no les han pas fet, i si dels seus beneficis milionaris han de pagar per impostos nous posem per cas 500, aquells milions en inversions que diuen que perillen, senzillament que en lloc de 4000, en facin 3500, però es que ara mateix les inversions que fan, no son per donar millor servei als usuaris, si en fan, son per aconseguir encara més beneficis.

Diguem prou a la gestió privada dels serveis basics, i diguem prou a l’enriquiment d’uns quants i que paguem la majoria de ciutadans. I recordin senyors polítiquets que l’explicació que esperem es saber perquè alguns partits anomenats nacionalistes van donar el seu suport a tombar l’impost a les energètiques. Be, hi ha tantes explicacions que esperem els ciutadans per part dels polítiquets, i que aquests sempre s’ho passem pel “forro” no donant-les mai. Imatge de PIRO4D a pixabay.