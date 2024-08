Obeir ordres.

El passat cap de setmana, deixeu-me utilitzar un mot figuratiu, esgrimia motius al meu article “A contracorrent” per no parlar del tema candent més actual del nostre país, la investidura del President Illa en competència amb l’aparició del President Puigdemont, es contraposaven el representant de l’actualitat política i social catalana amb el d’un passat que no ha deixat de ser actualitat per obra i gracia, principalment, d’alguns poders fàctics desitjosos d’encastar i aprofundir les seves arrels en tot allò que pugui significar poder i riquesa, això si nomes per a algunes elits escollides.

Un munt de paraules, adjectius, sinònims … ridícul, desafiament, explicacions, culpes, procés, vergonya, fugida, culpable, han anat sortint i han quedat posades en solfa als papers i posts digitals de mitjans o pseudomitjans que no volen deixar passar l’oportunitat de participar i en alguns casos embolicar encara més els pensaments i el dia a dia de la societat civil del nostre país.

Tenim nou President, ja li han dit de tot, fins i tot s’han publicat imatges d’una època juvenil poc encertada, però que al final han resultat ser falses, res de nou, oi? es tracta de provocar, de difamar, es igual si es veritat o no, la qüestió es treure titulars per intentar fer caure persones contraries al pensament vertical instaurat per beneficiar als quatre mateixos capitostos de sempre, i tot el que ha sortit del President anterior es el mateix, el més bonic son insults, que es el que acostuma a fer determinats personatges quan no tenen arguments per recolzar la seva oposició, fixeu-vos que es aleshores quan treuen tot el seu arsenal d’insults i demagògia perquè no tenen res més que aixecar la veu i insultar.

Les coses son prou senzilles, es parla dels Mossos, recordem que son un col·lectiu, i com en tots els col·lectius hi ha persones, i professionalment parlant hi trobarem unes persones més eficients i unes altres de menys encertades, però no oblidem que al cap i a la fi la seva feina es obeir les ordres dels seus superiors. Al cos judicial passa el mateix, es un col·lectiu amb tot tipus de persones, no cal que caiguem en l’error d’etiquetar-los a tots amb una uniformitat que no existeix, cada qual es com es, i tots tenen dies bons i dies menys encertats.

Es diu que els Mossos, que la Policia en general havia d’haver detingut a Puigdemont perquè es un fugat i hi ha una ordre de detenció vigent, es cert, però es tan cert com que hi ha una llei d’amnistia que no s’aplica, ja que si s’hagués fet a hores d’ara no hi hauria cap ordre de detenció vigent. Siguem seriosos, si la Policia ha de obeir ordres sense qüestionar-les, els Jutges també han d’obeir ordres sense qüestionar-les. Recordem que ara fa una desena d’anys enrere, es deia que si els catalans volien un referèndum tenien que opinar tots els espanyols, això es el mateix, mentre no tots els espanyols opinin sobre quin es el paper que es vol que juguin els Jutges, aquests han d’acatar les lleis que dicta el govern de la nació, en cas de no fer-ho, a sota de quina figura judicial creieu que s’estan alineant? Imatge de mansurtlyacov1 a Pixabay.