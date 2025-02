Moció de censura i futurs pactes a Ripoll

Una de les darreres noticies de casa nostra, es la que parla de la situació política a Ripoll, deixen quedar a l’alcaldessa? la fan fora? he buscat en diversos rotatius digitals aquesta noticia, infoLibre , ara.cat , ElPuntAvui+ o VilaWeb resumim, no va obtenir majoria a les darreres eleccions, 6 regidors dels 17 que te el consistori, però si que va ser el partit amb més paperetes favorables, si obviem l’abstenció com passa sempre, més de tres mil ripollesos no van votar a ningú, i tot plegat, tot aquest garbuix de condicionants van permetre que l’alcaldessa elegida fos d’Aliança Catalana, tot i que la resta de partits, plegats tenien 11 regidors, i ja en aquell moment tot i parlar de cordo sanitari, cordo sanitari de que? no es van posar d’acord per frenar l’entrada de la que anomenen extrema dreta a l’ajuntament ripollès.

Després van arribar uns pressupostos que l’oposició va tombar, l’alcaldessa es va sotmetre a una moció de confiança i va perdre; tot seguit els partits opositors es van posar a negociar la possibilitat de presentar una moció de censura, però en el darrer moment sembla ser que Junts per Ripoll es va fer enrere i no hi ha moció de censura.

Els motius que donen em costa d’entendre com a ciutadà, diuen que una moció podria presentar a l’alcaldessa com a víctima i a més si guanyava la moció, significaria que l’alcaldessa quedaria alliberada de temps i obligacions per centrar-se en fer campanya per les properes eleccions al Parlament. A més es tindria que formar un govern de difícil encaix, que en dos mesos podia quedar bloquejat i generar més frustració que altra cosa. Han insistit també, que volen guanyar l’extrema dreta a les urnes i no als despatxos.

Dit tot això, pensem una mica, diuen de fer un cordo sanitari, un boicot, a l’extrema dreta, en aquesta ocasió representada per l’Aliança Catalana, no diré pas si em sembla be o no el que propugna aquest partit, crec que tots tenim el dret, el deure i l’obligació de reflexionar i decidir allò que creiem que es més adient per a tots nosaltres, pels pobles i pel país. Ara be, abans de parlar de cordons sanitaris, i ja ho he dit en altres ocasions, potser que els polítics dels altres partits, emprenyats per no haver guanyat, emprenyats amb els resultat de les urnes, paressin un moment, i fessin servir el seu “caparronet” per pensar quin es el motiu pel que la ciutadania ha votat el que ha votat, ells hi tenen quelcom a veure? les seves accions o les seves inaccions en son en part culpables? i si no directament els que es presenten a les eleccions municipals, es possible que les línies, arguments o posicionaments de la jerarquia superior hi pugui haver influït?

No se si l’alcaldessa ho fa be o no per a la gent de Ripoll, el que no pot ser es que una vegada més, tal com diuen alguns dels regidors del municipi, s’anteposin els interessos dels partits per sobre dels de la gent, si fos així tan dolent seria l’equip de govern com els components de l’oposició. Imatge en IA de selline a pixabay.