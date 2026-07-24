Lleig, molt lleig, oi Departament d’Educació?

No se com expressar-ho, plou sobre mullat, no vols caldo dues tasses, es digui com es digui es una qüestió que em fa bullir la sang, perquè una vegada més hi ha qui es riu de nosaltres.
Un titular “el govern diu que una incidència tècnica afectarà la comparabilitat dels resultats de PISA 2025 a Catalunya” del diari VilaWeb, en el contingut de l’article ens expliquen que el Departament d’Educació i Formació Professional i el Ministeri d’Educació espanyol, diuen que “els resultats de les proves PISA 2025 de Catalunya, estaran afectats per una incidència tècnica que en limitarà la comparabilitat amb la resta de territoris”, incidència tècnica?
Quantes dècades fa que els resultats de les proves PISA son patètics a Catalunya? no entraré a valorar si a la resta d’Espanya o d’Europa son millors, nomes fent la comparativa al llarg dels anys a casa nostra, veiem que hi ha quelcom que grinyola, m’agrada aquesta paraula, i grinyola perquè els resultats son com un tobogan, no paren de baixar. Un ressaltat del mateix article diu que “l’any 2022, les proves PISA van certificar una patacada en el nivell educatiu de Catalunya” que fem? plorem? ens encabritem? diem paraulotes? ens ho agafem seriosament? pensem que aquesta colla d’entremaliats poca traces, que son els responsables del departament, abocaran a la quitxalla a un pou sense fons.
I ara que faran, d’entrada el que es més típic, crearan una comissió, si i l’anomenen Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d’Avaluació, el nom es altisonant, he llegit en algun lloc una frase que ho resumeix tot amb claredat, li atribueixen a Napoleó, no se si es cert, diu que “si el que realment vols és que alguna cosa no funcioni i es demori, crea una comissió”, dit i fet.
Després tot son excuses, que si la proximitat entre les proves PISA i les avaluacions de final d’etapa, que si la taxa d’exempció d’alumnes a Catalunya (va arribar al 23,2%, quan sembla ser que l’OCDE recomana un màxim del 5%), encara que quan llegeixes els comentaris de l’article, que hi pots estar d’acord o no, veus que la gent ja n’està, n’estem tips de tantes excuses, es igual qui mani, al govern català hi ha passat diferents colors polítics, pero les proves PISA no han millorat mai, al contrari, es com un salt d’aigua que sembla ser que no te sequera, i el pessimisme augmenta contínuament.
Un recull del mots que els lectors dediquen a aquest afer, ineptes, inútils, fallada, avaria, error, pífia, nyap, pana, ni eficients ni honrats, ineptocracia, picaresca, mentides, venda de fums, parasitisme o empobriment educatiu, per mi aquesta darrera descripció es la que reflecteix millor la situació de la educació al nostre país. i la pregunta que alguns es fan i també la faig meva, es fins on arriben les responsabilitats d’aquesta situació? polítics, tècnics, famílies …?
Mireu, de reformes al llarg de les dècades, moltes, la realitat pero es que la quitxalla no te comprensió lectora, les noies i nois van més que fluixos en matemàtiques, la IA els hi facilita el fer treballs pero no aprendre ni entendre que fan i perquè ho fan. N’estem convençuts de que la ciutadania no hi tenim res a dir ni res a fer?, un dels comentaris que he llegit, deia que ens haurem de fer tots anarquistes, home no se, tot i que massa sovint sembli que ”estem sense governants o sense autoritats coherents”, segur que no podem fer res pels nostres fills i nets?, segur que volem deixar el futur en mans de gent que generalment no demostra precisament un alt grau d’intel·lecte? Imatge generada amb IA de Gemini.
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