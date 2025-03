La predisposició visual a reconèixer un fet

Aquest mati al mirar les noticies als digitals, al marge de les compres de diversos cotxes elèctrics que ha fet el president americà, o de les despeses en defensa i armament, o de que continuen les picabaralles per les morts de la Dana a Valencia o de la Covid a Madrid, una de les noticies curioses, i es veu que “important” per alguns, es d’àmbit esportiu, un penal anul·lat a l’Atlètic de Madrid perquè el jugador va tocar dues vegades la pilota.

Ja se que al costat de les altres noticies, aquesta es irrellevant, però per una vegada parlem de banalitats, que passa amb aquest penal? al llegir-ho, no vaig veure el partit, m’he posat a buscar a les xarxes fotos i vídeos de l’esdeveniment i del fet en qüestió.

Primer comencem pel que he trobat referent al que diu la normativa d’això dels penals; he fet una recerca exhaustiva amb diversos resultats, el trosset que sembla ser que afecta a aquest llançament en concret diu: “l’executor del penal no podrà tocar la pilota por segona vegada fins que l’hagi tocat un altre jugador” el que passa es que hi ha una afegitó del que quasi tothom s’oblida, i es: “si això succeeix, l’àrbitre anul·larà el penal i concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari” que segons diu la premsa, quan es tracta, com en aquest cas, d’una tanda de penals amb la finalitat de desempatar una eliminatòria, es procedeix senzillament a anular el gol. I un afegit més: “el porter ha de mantenir-se sobre la línia de gol abans de que la pilota sigui xutada, pot moure braços i cos per distreure al llançador, però no avançar ambdós peus abans del xut; l’àrbitre ordenarà repetir el penal si es produeix aquesta infracció”.

A veure, d’entrada dir que no he sabut trobar la referencia directa a la web de la Federació, tot son imputs de diferents mitjans nacionals, però es curiós que en una pagina de ja fa un cert temps d’un rotatiu de la capital, deia textualment: “què passa si el llançador comet una infracció abans de llançar el penal? en aquest cas el col·legiat ha d’actuar segons el resultat del xut: si la pilota entra, s’ha de repetir, si la pilota no entra, es para el joc i s’ha concedir un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que en aquest cas ja hem vist que al ser una tanda de penals per desempatar una eliminatòria, s’anul·la el gol” i continua dient que hi ha tres excepcions però cap d’elles fa referencia a això de tocar la pilota dues vegades.

Com he esmentat més amunt, he buscat a les xarxes fotos i vídeos d’aquests fet, I la veritat es que amb les fotografies, com que no tenen moviment no es pot assolir cap conclusió, per mot que alguns s’entestin es dir que si, o que no. I al revisar vídeos, tot i que si que es pot veure la seqüencia sencera, i des de diferents angles, la veritat es que a mi no em queda clar si la va tocar o no amb el peu esquerre al relliscar, però si que tinc que dir que en el suposat cas de que la toques, jo no he vist que la pilota es mogués, potser ho fa l’edat. Imatge de planet_fox a pixabay.