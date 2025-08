Han passat uns tres mesos, un dia com un altra en el que de sobte es va veure alterada la rutina diària perquè tot es va quedar a les fosques, tot va deixar de funcionar, perquè no ens enganyem, la electricitat esta present en la gran majoria d’activitats de la nostra societat. com deia es va produir “la gran apagada” que afectà a tota la península ibèrica, tot el sistema es va “col·lapsar”, si ara sempre que hi ha determinats problemes s’utilitza recurrentment aquesta mateixa paraula, col·lapsen els edificis, col·lapse la política, com deia tot el sistema elèctric va col·lapsar després d’una caiguda sobtada del subministrament, encara ara les causes no son conegudes i segueixen sota investigació, i els serveis essencials van funcionar amb generadors.

Ho puc confirmar, jo en aquell moment que va caure el subministrament elèctric estava a la UCI, i els professionals anaven de corcoll fins que van entrar en funcionament els generadors d’emergència. No va ser gaire estona, però la veritat es que la poca consciencia que tenia em va fer pensar, buf això se’n va a la merda; però no, no va ser així, els serveis mínims previstos es van restablir i tot va tornar a funcionar, encara que no ser en quin percentatge, el que si se es que a mi em van treure de la UCI i em van posar en una habitació. Possiblement necessitaven el llit de la UCI on estava jo per algú que estava més fotut, no ho se, la qüestió es que em van traslladar.

Anem a la qüestió d’avui, llegia a el Periódico l’article s’opini del seu director l’Albert Saiz amb el titular “Acabem amb la farsa nuclear” i ens hem de preguntar de qui coi es la culpa i la responsabilitat d’aquesta apagada. Ja sabem que la culpa es negra i no la vol acceptar ningú, es per culpa del tipus de funcionament de les centrals nuclears? es culpa del govern? es culpa dels propietaris de les infraestructures? es culpa del tipus de funcionament de la generació d’energies renovables? el que si esta clar es que no es culpa dels consumidors, no es culpa dels vilipendiats, flagel·lats i/o fustigats ciutadans d’aquest país.

Han passat tres mesos i llegia al edició en espanyol The New York Times , que segons un informe publicat pel govern espanyol, la gran apagada que va provocar el fet de que milions de persones ens quedessim sense electricitat, va ser motivada problemes tècnics, i que es descarta un ciberatac i assenyala fallades tècniques. També en podíem llegir alguna noticia a la Vanguardia com per exemple l’article d’Antonio Cerrillo amb el titular “La gran apagada paralitza Espanya sense que les autoritats sàpiguen la causa”

I aquest es el gran problema de la gran apagada, com en tantes altres coses, pensem en educació, pensem en sanitat, pensem en transport … problemes tècnics que ningú assumeix i ningú soluciona. Perquè recordem que en aquest cas, estem parlant d’un servei basic, un servei pel qual hi ha empreses que s’embutxaquen milions de beneficis directes o indirectes, i tampoc oblidem que ara amb l’afer Montoro, s’ha dit que algunes d’aquestes empreses, i altres, que actuen com a lobby, com a grup de pressió, que es tal com ho defineix el diccionari de la “llengua espanyola” van aconseguir per decret determinats beneficis fiscals, I si d’una vegada per totes, es busquen els beneficis socials i no nomes els empresarials? Imatge pròpia generada per IA de Canva.