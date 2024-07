La gespa de la discòrdia

El conflicte en aquesta ocasió es a Berga, però com sempre dic, això es indiferent, si, tan se val a quina població surt un entrebanc, la qüestió es que sovint hi ha disputes amb motiu de determinades actuacions que volen fer les poblacions, que volen fer les corporacions locals.

En aquesta ocasió es tracta del canvi de gespa del camp de futbol, però la trifulga podria ser pel canvi de xarxes de les porteries o les cistelles de basquet o qualsevol altra contractació de l’ajuntament corresponent.

En aquest cas, tan l’ajuntament com el club afectat diuen que l’actuació es urgent pel mal estat del terreny de joc, però després d’un primer concurs desert, perquè no s’hi va presentar cap empresa, i aquí la primera pregunta ni feta ni contestada, perquè no es va presentar ningú? els tècnics i polítics no van fer be la seva feina? van preparar un concurs amb mancances? curiosament a la següent licitació s’hi van presentar dues empreses, una va guanyar el concurs i la perdedora va presentar un recurs, sembla ser que al·legant que la gespa no compleix alguns dels paràmetres.

Quins paràmetres ha de complir la gespa? es que els redactors del projecte i l’equip de govern quan van aprovar l’adjudicació no van avaluar-ho correctament? o es que la segona empresa al·ludeix per al recurs a paràmetres erronis? la qüestió, diu la premsa, que si no prospera el recurs, possiblement es podria fer l’obra aquest estiu amb l’empresa guanyadora, però que si s’admet el recurs, això podria comportar revocar l’adjudicació a la primera i concedir-la a l’altra empresa, la no guanyadora en primera instancia, el que entenc que significaria concedir-ho a un projecte de qualitat secundaria, no?

Amb tota aquesta historia, el dubte es molt clar, es que el procés de convocatòria de concursos públics, la revisió dels projectes presentats i conseqüentment l’adjudicació final de l’obra no hi ha persones, tècnics i polítics, que tenen la capacitat analítica suficient i claredat argumentaria per emetre el dictamen per adjudicar una obra en concret?

La meva opinió, modesta però opinió al cap i a la fi, es que massa sovint s’encallen projectes municipals per trifulgues entre polítics o litigis de les empreses executores. I no parlo nomes d’aquest procediment en concret, cal revisar-los tots, estan ben redactats o no? les queixes o recursos son coherents i certs? En el primer cas s’ha de reclamar als redactors que assumeixin la seva responsabilitat, i en el segon cas, possiblement tot aniria millor, si l’empresa denunciant, si es demostra que ho va fer amb mala fe, es tractaria de que se li fes assumir el cost total de la inversió, possiblement con diu la dita, amb això els concursos “serien figues d’un altra paner” imatge de phillipkofler a pixabay.