La classe política s’ho busca

Un titular que no es gratuït, perquè encara que ja se que no tots els que es dediquen a la política son barroers, però com faig cada dia al llegir la premsa, sigui escrita o digital, trobo articles de periodistes o opinions de lectors, que fan referencia a aquestes mancances que alguns polítics d’arreu demostren tenir.

També soc conscient de que el que passa a molts indrets, no sempre en te una culpabilitat directa el polític o política de torn, però si que sovint, si aprofundissin una mica més en la seva tasca, i no nomes floritures i sortir a les fotografies, podrien millorar algunes de les mancances que trobem arreu dels serveis que rep la ciutadania.

Avui podem fer una ullada a educació i residencies. La primera va a cas d’una carta d’un lector de la Vanguardia, que es queixa de que com que ha minvat la natalitat, el govern diu que presumptament tancarà línies d’I3 i d’ESO, i la queixa es perquè, segons el lector, aquesta reducció es practicarà a l’escola publica, i el que demana el signant es perquè no es a la concertada. No se si te raó o no, no n’he fet seguiment, però si que deixo la pregunta a l’aire perquè sigui contestada perquè li pertoqui … es cert que nomes es tancaran línies a les escoles publiques? poden explicar-se, tan si es cert com si es una mala interpretació que fa el lector.

Jo per la meva part puc dir, que he fet una mica de seguiment de la qüestió referent a l’escola inclusiva, he parlat amb pares i mares, mestres, representants del departament, associacions que treballen per la inclusivitat, i la meva opinió es que hi ha moltes paraules i molt bones intencions, hi ha algun decret aprovat fa quasi 8 anys que segons professionals del sector, presumptament el que hi ha es una manca de recursos tan econòmics com humans, per això el que no tinc clar es si tot plegat es un “voler quedar be amb la vianda al plat” o hi ha un interès real perquè això funcioni; si es així el que manca d’entrada són mes explicacions.

L’altra qüestió d’avui, es el d’algunes residencies, la premsa parla d’una demanda per desnutrició i males praxis en una residencia del Vallès, es indiferent quina es a la premsa ho podeu llegir, la qüestió es perquè passa això i perquè ningú de l’administració actua amb fermesa davant d’aquestes males praxis. Es tracta d’una entitat gestora col·laboradora de la Generalitat des de l’any 2009 i fins que se li va revocar la col·laboració l’any 2017, després de diversos expedients sancionadors. Segons el ministeri públic els acusats “atemptant contra la seva dignitat com a essers humans, tenien els avis en un estat d’extrema precarietat i brutícia”.

Dit tot això, qui gestiona els recursos de la ciutadania, son els electes a qualsevol plenari sense oblidar els tècnics i funcionaris corresponents que tenen al seu voltant, i tenint molt clar que ells no son els responsables de que hi hagi descensos de la natalitat en el primer cas, ni de les males praxis de les empreses que gestionen alguns geriàtrics en el segon dels casos, però si que tenen la responsabilitat d’estar plenament actius en el seguiment, control i verificació de que les coses es fan be, molt be, perquè no ens enganyem el buscar l’excel·lència en el servei a la ciutadania es la seva obligació, els impostos han de servir per això, per dotar de serveis a la societat, però perquè no siguin serveis mediocres, s’ha de buscar sempre l’excel·lència, encara que primer potser tindríem que aconseguir la excel·lència política. Imatge de sabinevanerp a pixabay.