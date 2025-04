Incel es sinònim de misogin i violent?

Que carai es això d’incel? fa referencia als cèlibes involuntaris, i com sempre incorporem un anglicisme, es un acrònim “involuntary celibate” que si ho intentem resumir en una idioma de casa nostra, vindria a ser algú que se sent frustrat per la seva falta d’experiències sexuals; diuen que majoritàriament acostumen a ser homes. Venen a ser aquella colla d’ineptes que justifiquen les seves mancances donant la culpa sempre als altres, i en el cas d’aquests anomenats “incel” diuen que sempre es culpa de les dones.

Llegiu l’article “el fenomen incel s’estén sense fre a les xarxes socials” a el Periódico, i com sempre entrarem en un món sovint desconegut, així com també son desconegudes moltes de les paraules que utilitzen aquesta colla de “mamarratxos” que també els podríem anomenar “ineptes” o “negligents” o “incompetents” … es indiferent, qualsevol adjectiu que busqueu i trobeu un xic malsonant es aplicable a aquests subjectes innombrables.

Fem una ullada a aquestes parauletes, a més de “incel” que ja hem vist que be a referir-se a aquells indesitjables que no saben tractar a les altres persones, no saben relacionar-s’hi i molt menys amb les dones, trobarem “manosfera” aixo be a descriure les comunitats en línia que majoritàriament son homes, i tot i que tracten diversos temes, acostumen a difondre discursos misògins i antifeministes. Més parauletes, “femoid” el mateix article ens diu que be a ser un “terme utilitzat per riure’s de les dones com inferiors”.

Tot plegat te un gran ressò a les xarxes, on alguns dels anomenats «influencers» prediquen la divinització dels homes, dient que els seus desitjos van per davant de tot, nomes es qüestió de triomfar i fer diners, això es el més important, peti qui peti i caigui qui caigui, sobretot les dones.

No entraré pas a valorar-los, la seva valoració en alguns casos podria ser nul.la, tampoc dedicaré cap esforç a intentar convèncer-los de que estén equivocats i de que les coses son més senzilles i més fàcils de com les prediquen, nomes cal llegir l’article, però si que n’extrauré una paràgraf que crec que ho resumeix amb total claredat: “han generat un gran ressentiment que els victimitza” perque en el fons nomes tenen una gran obsessió, i es la de ser rebutjats sexualment. O sigui no ens enganyem, aquests individus tenen problemes, com tothom, les coses a vegades se’ls hi torcen, com a tothom, però en el seu mon d’il·luminats les coses sempre son culpa dels altres, de l’estat, de les institucions, dels mitjans de comunicació tradicionals, del robatori pel pagament d’impostos, però sobretot diuen que es culpa de les dones … en fi acabem amb alguna d’aquelles frases fetes adaptades, “a la llarga tothom acaba sent esclau de les seves paraules i dels seus actes” encara que no sempre paguin el peatge per les conseqüències que han desencadenat amb els seus actes barroers. Imatge de geralt d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.