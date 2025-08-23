Imaginem un país sense corrupció

Si, ja se que sembla una utopia, ja se que sembla quelcom imaginari que no existeix en la realitat, però es el que desprèn l’entrevista d’en Pere Bosch i Cuenca a la Itziar González Virós Presidenta de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció, amb un titular engrescador “Veig com un repte possible imaginar un país sense corrupció” , i en base a aquestes quatre línies, podem parlar de tot allò que fa temps que sabem i malauradament fa temps que no sabem que fer-hi per a solucionar-ho, corrupció, reptes, imaginació utopia, engrescar …
Imaginar, segons el diccionari.cat vindria a ser el fet de “formar-se la imatge mental o la noció d’alguna cosa, concebre, suposar, pensar” … i això es el que transmet aquesta entrevista, en la que la Itziar diu que “la nostra democràcia és un edifici mal dissenyat, cal codissenyar-lo de nou” i emet una sentencia per reflexionar “la ciutadania som la solució, de fet som l’única solució, perquè som els que ho movem tot” o sigui que oblidem-nos d’allò que sovint fem servir d’excusa de que individualment no podem fer-hi res, cal posar-nos a treballar.
Utopia, avui he tibat del diccionari.cat, defineix la utopia, en aquest context, com una “concepció imaginària d’un govern ideal, un ideal irrealitzable” i aixo es el que tenim perquè com sempre dic, tot i que es diu que la democràcia es la intervenció del poble per governar-nos, la realitat més crua i dura es que deixem que els polítics als que votem cada quatre anys o menys, decideixin com volen fer anar el nostre, encara que massa sovint sense el nostre permís, el converteixen en el seu, particular tauler de joc.
Engrescar, segons el diccionari.cat es “desvetllar quelcom, l’entusiasme, el desig …” o sigui moure’ns per fer-hi alguna cosa, activem-nos, desvetllem-nos, motivem-nos com a individus i com a societat i fem que aquests representants nostres, altrament dits politiquets de joguina, es posin les piles i realment vetllin pel benestar de la societat, que tot i recordar-los-hi sovint, ells ho oblidem amb facilitat, som els que els votem i som els que els paguem.
Observatori Ciutadà contra la Corrupció, O3C, va ser un compromís contret per les més de 70 organitzacions (entitats, partits, sindicats, col·legis professionals…) que van signar del Pacte Social contra la Corrupció al Parlament de Catalunya el 9 de desembre de 2015 i es va constituir el 30 de juny de 2021, i quina missió te? segons la seva web es la de “desplegar de manera efectiva i organitzada els acords del Pacte Social contra la corrupció”.
I nosaltres que hi podem fer? d’entrada el que ens diu aquesta Oficina, utilitzem-la si tenim constància d’algun cas de corrupció o de mala praxi al sector públic català, si hi ha coneixement d’infraccions del Dret de la Unió Europea o d’infraccions penals o administratives greus o molt greus del nostre ordenament jurídic. I posats a recordar, no oblidem l’anomenat moviment 15-M altrament conegut també com el moviment dels indignats, moviment que amb la primera manifestació ja va provocar reaccions en els partits polítics, perquè recordem que per allà “el 2008 es produí una crisi econòmica al país, que s’acaba estenent a altres àmbits, donant lloc a una crisi política, social, institucional i territorial” i això no desitgem pas que torni a passar, oi? penseu que el moviment va focalitzar l’actuació en la denúncia de les «retallades» que afectaven, d’una manera especial, el sistema educatiu i sanitari i va fer extensiva la solidaritat a diversos col·lectius —com els joves aturats o els desnonats— que patien directament les conseqüències de la crisi. us sona tot això? Imatge pròpia generada per IA de Canva.
