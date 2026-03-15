I augmenta la preocupació

Aquesta mateixa setmana parlava de la meva preocupació en veure com es desenvolupava el darrer punt de la sessió del ple del passat més de febrer. Avui m’he mirat el ple d’aquest mes de març i la meva preocupació ha augmentat.
També un dels darrers punts del dia, referent als litigis que l’ajuntament del nostre poble ha tingut amb qui gestiona la residencia d’avis, que ha acabat amb el fet d’assumir un munt de diners que han de sortir dels pressupostos municipals, dels nostres impostos, he entès i suposo que per retornar presumptament alguna sanció imposada en el seu moment a l’empresa i per pagar també presumptament els imports amb els que la gestora empresarial volia incrementar la seva facturació i que la posició dels gestors municipals en aquell moment va bloquejar.
No se si vaig errat, si es així algun electe que em rectifiqui, o no, la qüestió es que amb l’acord assolit ens estalviem uns interessos que s’havien generat al llarg d’aquests darrers anys, però no volia pas parlar d’això, perquè si es una qüestió finalitzada, ja no hi ha res a dir, o si?
El problema es que s’ha parlat de dos funcionaris, que ja no desenvolupen la seva tasca al nostre poble, com a responsables tècnics de la situació, via uns informes i uns criteris que han acabat sent lesius, des del punt de vista com a ciutadà, tan per les finances del nostre municipi, com per les possibles relacions futures amb l’empresa concessionària. Si com es va manifestar al ple, la responsabilitat es tan clara i tan específicament imputable, que es pensa fer des de l’ajuntament? perquè no ens enganyem, si tenim un reglament o conveni que especifica com ha de funcionar la residencia, que ha donat peu a que per diferencia de criteris dels interlocutors, hàgim arribat a litigis, als tribunals i a sentencies judicials, potser el que també toca fer es revisar aquesta reglamentació per trobar i depurar, si es que n’hi ha, els punts que puguin propiciar aquesta confrontació i malentesos, si més no de cara al futur. Senyors regidors, ens hi posem, be s’hi posen? Imatge generada amb IA de Gemini.
