I això de ser partícip a títol lucratiu

El president dels populars ho ha utilitzar aquests darrers dies, però que significa realment aquesta expressió? buscant conceptes jurídics, he trobat aquesta definició: vindria a ser qui es beneficia dels efectes d’un delicte sense coneixement que s’ha produït, qui obté un rèdit o benefici com a conseqüència d’un delicte en el qual no va intervenir de cap manera. Aquesta figura jurídica implica que el beneficiari ha de restituir els beneficis obtinguts il·legalment i pot ser objecte de sancions legals.

O sigui, que si un amic o un parent fa quelcom mal fet, fa quelcom punible, fa quelcom il·legal, tot i que jo no en sigui coneixedor, i això li produeix beneficis, en el cas de que jo també gaudeixi d’aquest beneficis, soc culpable, podran fer-me restituir els beneficis dels que he gaudit, i hem poden imposar les corresponents sancions, un jutge podrà exigir fiança contra qui resulti responsable o podrà fins i tot sol·licitar l’embargament de béns. Sembla ser que si l’afectat no ha tingut cap vincle directe amb la comissió de l’acte delictiu, no té una responsabilitat penal com a autor, coautor, còmplice ni altra figura.

Dit tot això, i retornant al principi de l’article, es un argument que ha utilitzat el president dels populars, si aquell que vol ser president de tots els espanyols, referint-se a l’actual president del país, i tot plegat fent esment, segons l’article de Javier Escartín al Huffpost amb el titular de “L’Audiència Nacional va afirmar el 2024 que les saunes vinculades al sogre de Sánchez eren una activitat privada lícita” de fet segons el mateix rotatiu es diu que “tres magistrats de l’Audiència Nacional, en una resolució feta pública el 28 de juny de 2024, van rebutjar que les activitats que es realitzaven dins d’aquests locals fossin il·legals. De fet, airejar aquest assumpte lícit de les saunes per danyar un adversari polític els mereixia tot el recriminació moral.

Ara be, tot i aquesta resolució, el representant polític dels populars, si el que vol ser president dels espanyols, si aquell que diu que ho arreglarà tot, ho utilitza sense miraments, sense escrúpols, i sense voler recordar qui ja va ser culpabilitzat per aquest concepte … nomes posaré un titular de la Sexta "El Suprem va confirmar que el Partit Popular es va lucrar amb la trama Gürtel, confirmant la responsabilitat civil a títol lucratiu". Si ell, en Feijo, demana la dimissió d'en Sánchez per un negoci privat lícit, segons tres magistrats de la Audiència Nacional, que es tindria que fer amb el partit popular? dissoldre'l? il·legalitzar-lo? empresonar als seus dirigents?, si amb motiu d'això de la presó preventiva per haver-se lucrat, presumptament, com a partícips, suposadament de forma involuntària, encara que amb algun cas sentenciat jurídicament.