GP SFB SIMRACING F1 per la Marató de TV3

Es tracta de fer una activitat de SIMRACING, que consistirà en curses de F1 en simuladors preparats per aquesta ocasió. Les persones que vulguin participar en aquestes curses i col·laborar econòmicament amb la Marató de TV3, podran fer una aportació de 5 euros per cursa, que enguany es per conscienciar sobre les malalties cardiovasculars. Els diners recaptats s’ingressaran al compte habilitat per la Marató. Aquesta acció es desenvoluparà el diumenge 18 de desembre de 10:00 del mati a 17:50 de la tarda.

A partir de les 18:00 h. començarà un campionat entre diferents corredors, que faran tandes classificatòries i curses finals. S’ha previst 6 equips PRO + 6 equips MUNICIPALS, amb 2 semifinals per grup i 2 finals PRO i MUNICIPAL. Aquestes curses de competició s‘enregistraran i s’emetran en directe per les xarxes socials, tan pel canal de YouTube com pel de Twich. La previsió es que tot plegat, finalitzi a l’entorn de les 22:00 hores.

En el decurs de tot el dia, a la pantalla gran instal·lada al Nexe, es previst que es projecti TV3, per tal de que totes les persones assistents als actes, puguin seguir el desenvolupament de la programació de la Marató.

Com a cardiòpata que soc, m’agradaria que aquesta activitat gaudís d’una nombrosa participació de persones, grans i petits, del nostre poble, que com cada any sempre es una joia poder veure l’important seguiment que tenen les diferents activitats que es programen amb aquesta finalitat.

De tot cor, un molt sincer agraïment, especialment a totes aquelles persones que ho fan possible, començant pels organitzadors de l’activitat, Ajuntament de Sant Fruitós i SFB Media, així com el suport rebut de Clàssic Motor Club del Bages i de Construccions Montpeità.

Ànims, participeu i assolim plegats el ritme adient.