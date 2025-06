Gastar en defensa, gastar en armament

Fa uns quants dies que es parla d’aquesta qüestió, s’ha de gastar més en defensa, cosa que es lliga amb el fet de que s’ha de gastar més en armes, si més no això es el que en podem treure de la darrera reunió de l’OTAN, en la que ha acabat imposant la seva voluntat el líder americà.

Això si, la despesa en defensa, que no podem oblidar que porta assimilat el fet de incrementar la despesa en compra d’armes, va lligat a que aquestes armes es comprin als americans, podem llegir a Joaquim Coello al seu article d’opinió al rotatiu Ara ens diu que hi ha la proposta d’augmentar fins el 5% del seu PIB la despesa en defensa “la idea es del president americà, que vol reduir la contribució dels americans al pressupost atlàntic, que ara suporten en prop d’un 58%” el que també ens diu l’article, encara no ho especifiquin ni els americans ni els europeus, es que actualment la UE, gasta al voltant del 2% del PIB en defensa, i que dels 75.000 milions gastats en material de juny del 2022 a juny del 2023, el 63% van ser compres als EUA.

A veure, no se si el president americà i la seva “camarilla”, perquè no ens enganyem mai un individu sol pot dominar res, sempre hi ha qui li riu les gracies, o qui sabent-ne molt més, el condueix a que faci el més convenient en cada moment per uns interessos particulars; no ens desviem, com deia ni conec al president americà, ni li he seguit la vida, però una cosa es certa, tot i no saber si es un bon polític, un bon president, si que li podem reconèixer un bon cop d’ull com a negociant o empresari, com li vulgueu dir, perquè ha aconseguit que els europeus es comprometin a gastar més del doble del que feien fins ara, en armament, això vol dir que els americans podran reduir la seva despesa, i paral·lelament els diners que es gastaran els europeus es destinaran en bona part a comprar armes als americans, negoci rodo, menys despesa i més benefici … “chapeau”.

No se si el que toca ara es gastar més en armament, no ho tinc pas gens clar, perquè això que ens diuen de que ara hi ha armes per destruir no se pas quantes vegades el món, es d’imbecils, amb una vegada en tenim prou, i ara que es vol poder destruir 30 vegades més el món, una vegada estigui ja destruït?

Hi ha milions d’armes, diuen les xarxes que d’aquestes, entre dotze i catorze mil son nuclears, ningú ho sap amb exactitud, tot son suposicions, però tot i així son moltes, masses. Segons he pogut llegir a les xarxes es parla d’un “clar interès internacional en el desarmament nuclear” amb l’aprovació ja any fa uns quants anys del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, aquest acord, que suposava l’únic compromís vinculant de desarmament en un tractat multilateral per part dels estats posseïdors d’armes nuclears, va ser aprovat per 122 països, però, sempre hi ha un però, entre ells no hi havia, precisament, les nacions en les mans de les quals estan les bombes nuclears.

Això significa una tendència preocupant, perquè el que el món realment necessita es un compromís clar, per treballar en un procés efectiu i legalment vinculant cap al desarmament nuclear, no podem continuar tolerant que ens venguin la moto de que necessitem les armes, tan les més convencionals com les nuclears, pels desafiaments de seguretat territorials i oblidar la nostra responsabilitat de buscar una societat internacional més pacífica. Voleu més informació, voleu poder tenir un punt de vista diferent, voleu pensar una mica … nomes cal que feu una ullada a la web de les Nacions Unides. Imatge de Pictures_With_Impact d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.