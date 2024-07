Fustigar als polítics

Podríem utilitzar altres sinònims, fuetejar, criticar, estigmatitzar, flagel·lar … no se, vosaltres mateixos, escolliu el que més us agradi o com es diu a vegades el que més ràbia us faci, i després si voleu, busqueu la seva corresponent definició.

Tot plegat va començar fa una pila d’anys, més enllà del que el nostre cervell pot imaginar, hi ha una colla d’individus que volen manar, i n’hi ha una altra colla que volen impedir-ho per així manar ells, i per acabar una gran massa de persones, tots nosaltres, que ens volen calladets i submisos.

Quan tot això no flueix amb suavitat, hi ha qui busca brots, no se si vermells o blaus, però que en ocasions es tornen morats o negres per a la ciutadania, brots que els permetin ancorar les cadenes, ancorar els seus tentacles en ocasions depredadors, per arrelar les idees que més els hi convinguin.

Ara mateix, assistim a una trifulga entre els mandataris d’aquest país i els que els volen fer fora, no se si amb raó o no, però s’investiga a una senyora que casualment es la dona del president de l’estat, i tot i que la fiscalia segons la premsa no hi estat d’acord, els acusadors ubicats en un anomenat pseudosindicat i algun magistrat tiren endavant.

No se si aquesta senyora es culpable o no, no se si aquesta senyora ha fet el que diuen, per això hi ha jutges, fiscals i policia, per investigar-ho, jutjar-ho i penar-ho si s’escau. I ara en aquesta investigació volen fer declarar com a testimoni al seu espòs, o sigui al president de la nació. Es curiós que hi ha qui pugui declarar de viva veu o per escrit, quan jo vaig anar de testimoni a judicis per atracaments mai em van oferir fer-ho per escrit, com deia ara el volen fer declarar per unes possibles reunions o trobades amb altres possibles imputats, i la línia per poder fer el testimoniatge per escrit o presencialment, sembla ser que es si aquest senyor va assistir a la reunió com marit o com a polític … ens volen prendre el pel, oi? on es la separació entre els papers d’espòs o de polític en el decurs d’una conversa, tenint en compte que diuen que la xerrada es va fer en un espai, en una casa on viu el president del país?

I per més rifada, per riures encara més a la cara dels ciutadans, tota aquesta colla i sort de la premsa que no deixa de recordar-ho, a la llei hi ha una dispensa a no declarar en fets que impliquin parelles, pares i fills … així com es que el criden a declarar com a testimoni? això no es malbaratar diners públics? es parla de presumpte tràfic d’influències en cadena, això sol, segons el que he llegit a la premsa que manifesten els denunciants, no significa que aquest senyor, al que ni conec ni a priori li tinc més estima que a la resta de polítics estatals, estava actuant definitivament com a representant governamental?

Obrim els ulls, mirem, pensem, avaluem a tots els estaments públics, avaluem a tots aquells i aquelles que es creuen amb el dret a manar i que volen que callem, paguem i diguem sempre amen, obrim els ulls, pensem que per això no necessitem permís de ningú, i exigim que d’una vegada per totes, d’aquesta colla que manen o volen manar, toca aplicar allò de qui la fa que la pagui, no podem continuar tenint mantinguts en càrrecs de poder i que no sempre anteposen el benestar social al seu propi benestar. N’he trobat i n’hi ha a tot arreu, i per això hem de poder prescindir d’aquelles servidores i servidors públics, els quals la seva prioritat no es donar un bon servei a les persones, no, la seva prioritat es preservar el seu estatus personal professionalment parlant, i el benestar del seu reduït nucli més íntim i familiar. Imatge de Breedstock ia generada a Pixabay.