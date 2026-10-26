Fills, edat per ser pares

Avui llegia un article “mares als 50” on la Lorena Ferro ens planteja un dilema que en ocasions li volem treure ferro, pero en realitat es una situació en la què cal escollir entre dues opcions igualment bones o dolentes; no penso pas ni felicitar ni qüestionar als que escullen un camí o un altra en el moment en el que l’edat els porta a una cruïlla de difícil elecció.
Quina es la millor edat per tenir fills? hi ha opinions de tots els gustos, per exemple el cap del servei matern-fetal de l’hospital Clínic de Barcelona diu que “als 50 anys no existeix cap precipici biològic” per la seva part una vocal de la Secció de Medicina Perinatal de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia assenyala que “l’edat materna avançada és un factor de risc en l’embaràs i fins i tot en dones sanes es presenten resultats adversos” per això el dubte no es nomes la llibertat d’escollir si no també pensar en els riscos i el límit diguem-ne ètic.
Es cert, com diu alguna de les defensores, ser mare més enllà dels 50, ha passat de ser l’excepcionalitat absoluta a no ser-ho, i això de que moltes persones li repeteixen de que quan la seva filla tingui vint anys ella en tindrà setanta, assegura que nomes pensa que com que es cuida molt, arribarà be als 70 ja que els 50 d’ara “no són els de les nostres mares”, tot i així diu que “si hagués pogut, ho hauria fet abans”.
Jo ja n’he fet setanta, i li confirmo, no estic tan be com quan en tenia vint-i-cinc o trenta, ni estic tan be ni tinc la mateixa força i energia per cuidar quitxalla, això sense parar-nos a pensar de que a partir de certes edats, estadísticament ens poden afectar i ho fan, diverses diguem indisposicions mediques, reversibles o no, pero no ens enganyem quan estem malalts la canalla ens necessita igualment pero estem segurs de que sempre hi podem ser.
Si, ja se el que diuen alguns, que tots estem exposats a tenir contratemps, es cert, pero a mesura que avança l’edat, la nostra exposició als contratemps es multiplica i el nostre període de recuperació medica, si cal, es dilata cada vegada més. I no ens enganyem, no es necessària la mateixa energia a l’època de ser pares que a l’època de ser avis.
Crec que massa sovint emancipació, professió, llibertat, ganes de descobrir món, s’anteposen a la voluntat de tenir descendència, pero una pregunta queda pendent d’auto respondre’s massa sovint, respondre’s havent reflexionat prèviament, i es que a partir del moment que es decideix ser mare, es valora si l’escala de desitjos, de valors, de compromís continuarà sent la mateixa o canviarà?. Això de l’emancipació serà viable?, la professió es deixarà o serà necessari contractar cangurs?, encaixonar la llibertat serà suportable? I quan es jubili, si es que no es queda sense feina abans, el fill o filla encara estarà en edat universitària.
Diu l’article que actualment hi ha una gran diferència entre l’edat biològica i la social, una persona de 50 anys avui és jove des del punt de vista social i laboral però és més gran pel que fa a l’edat biològica. A mi a vegades em costa molt poc engrescar-me a fer coses noves, i si no son fàcils de dur a terme encara millor, pero això de tan en tan i sense voler retenir-me de res em poso davant el mirall i em dic “nen que ja tens setanta anys, podràs amb aquest nou repte?” I tenir fills més enllà dels 50 es assumir un repte que en el millor dels cassos anirà força més enllà dels 70. Imatge creada amb IA de Gemini.
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