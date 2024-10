Fake news, parlem de notícies falses

Amb el titular d’avui, crec que ja he cobert la meva quota mensual d’anglicismes, però continuem i parlem de les noticies falses.

Llegia a la premsa, en diferents mitjans d’abast nacional, un article que així d’entrada ja el vaig qualificar d’això de “fake news” però al veure que sortia a tants mitjans vaig acabar per pensar que possiblement era veritat.

I vaig aprofundir-hi una mica més, resulta que segons un resum del seu llibre “Unleashed” publicat pel diari Daily Mail dies enrere, l’exprimer ministre britànic, si el conegut com a Boris Johnson, ha publicat les seves memòries polítiques, i en tot el garbuix de pensaments que hi manifesta, n’hi ha un que no se com definir-lo, on diu que va pensar a envair els Països Baixos a través d’un atac militar aquàtic per a arrabassar-los milions de vacunes per lluitar contra la covid.

Crec que aquí es necessari posar-hi el famós “presumptament” ja que tot i llegir-ho a diversos mitjans em costa de creure tota aquesta historia, i es que si m’ho vull creure m’esgarrifo de pensar en quines mans posem el nostre futur, pensant en els lideratges que hi ha actualment arreu dels territoris d’aquest mon a punt d’esclatar.

Llegeixes la noticia i es detalla barroerament com volia envair la zona en qüestió, lògicament era per via marítima, i endinsar-se al país pels canals holandesos, agafar les vacunes i fugir amb un enorme camió articulat, i tot perquè sembla ser que no li lliuraven les vacunes que tenia emparaulades.

En resum, finalment ho van deixar córrer, van rebutjar la idea per considerar-la “una bogeria” i que algun assenyat va assegurar que, malgrat que el pla podia ser factible, no seria possible dur-lo a terme sense ser detectats per les autoritats neerlandeses.

Jo soc dels que sempre dic que els polítics, tan locals, com regionals, nacionals i fins i tot mundials, han de fer el que calgui en benefici de la ciutadania, però el que no podem tolerar es que alguns, com ha passat arreu al llarg de la historia, es creguin que son salvadors de no se que, es creguin en possessió de la veritat absoluta, es pensin que els hem de permetre qualsevol bajanada il·luminats per la seva ment maquiavèl·lica que no vol dir ni assenyada.

Pensem una mica, ara ja fa dies que no ho deia això, si aquest tipus de personatges arriben a manar, aquí i arreu, es perquè els votem, be llevat dels que fan cops d’estat, i dels que envaeixen altres països, dels que torturen i maten persones, infants, joves, dones, homes i gent gran sense cap tipus d’escrúpols, però retornem a la casuística genèrica dels països democràtics, si aquests personatges manen, es perquè els votem, voleu dir que no hem de pensar profundament en qui dipositem el nostre futur, o es que ja acceptem que serà un NO futur? Imatge generada per AI de Elf-Moondance a pixabay.