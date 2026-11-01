Diàriament trobes noticies que et permetrien posar a “parir” als polítics, a tots, tot i que hi ha qui em vulgui encasellar en un pensament polític concret, pus dir-vos que la “caga” ja que a l’hora d’anar a votar, fico la papereta dels que penso que menys m’enganyen, en ocasions en blanc i fins i tot alguna que altra vegada amb me abstingut.
Ja se que principalment els que son més propers a formacions polítiques, sigui per convicció o sigui per amiguisme, diuen que hem de votar, ja que si no ho fem, després no tindrem el dret a queixar-nos, vull entendre aquesta visió de la democràcia, encara que no la comparteixo del tot, perquè al cap i a la fi participar en un joc on la ciutadania te les de perdre si o si, no se si li podem dir democràcia, ja que com he dit altres vegades no es tracta de votar i callar durant quatre anys. Millor que una dictadura ho es, pero no ens enganyem actualment el nostre succedani de dictadura es el “consumisme”.
No recordo on ho vaig llegir ni qui ho va dir, sempre m’ha sabut greu no haver-m’ho apuntat, ni recordo les paraules textuals, pero aproximadament venia a dir que “tots els polítics tard o d’hora ens fallaran” uns per ineptes perquè intel·lectualment no arriben gaire enllà, altres per amenaces que poden rebre ells o les seves famílies, altres per interessos econòmics, diguem-li frau o corrupció d’ells mateixos o del seu entorn més proper, sigui d’amistats o de familiars; vaja que tard o d’hora se’ns vendran per no sabem que.
I ara anem amb el que podem llegir a l’entrevista que avui a la Vanguardia li fan Jordi Juan i en Javier Gallego a l’Alberto Nuñez Feijóo en el que l’encapçalament “No es pot ser president d’Espanya sense entendre Catalunya” ja ho diu tot, i es que com sempre han fet els que jo anomeno o be “politiquets de joguina” perquè pretenen que el país a les seves mans sigui nomes una joguina pel gaudi personal d’ells, o també en ocasions “aprenents de cabdills” pel mateix motiu , pretenen que juguem nomes al joc que els interessa a ells, no a la ciutadania.
Dit tot això, em poden dir quan els que volen governar Espanya han entès Catalunya i els catalans? ni ens han entès ni ho han intentat, el que si que han procurat hi ho han aconseguit, es posar a la resta de comunitats autònomes en contra nostra. Crec que ja ho he dit en alguna altra ocasió pero ho repetiré, quan treballava tenia lligams amb una empresa de la família, i en aquella època viatjava per algunes terres de l’estranger, pero sobretot per terres espanyoles i mai havia tingut problemes amb ningú, tots estàvem pel que havíem d’estar, es a dir comprar i vendre, amb algun dinar pel mig i tots tan amics.
La cosa va canviar quan els polítics, tots, van començar a emmetzinar al personal, a la ciutadania, uns deien que si s’aprofiten de nosaltres, altres que si ens roben, uns que si sort de nosaltres per fer créixer la comunitat, altres que encara sort que es podia treballar … podria continuar pero seria absurd perquè seria recurrent i acabaria sent verborrea, perquè realment el que ens passa als catalans amb els polítics nacionals es que ni tenen el més mínim interès en entendre’ns.
Quan aquest senyor diu que “vol una Espanya més radial i menys centralista” se’n esta fotent de tots nosaltres; quan diu que “vindrà a Catalunya cada tres mesos a donar comptes de l’execució de les obres publiques” no s’ho creu ni ell, pero el que si que el deixa retratat es quan diu que “derogarà la llei d’amnistia, perquè no vol amnistiar el sanchisme en cap dels casos que te a davant” i totes les corrupteles dels seus “compis” com les pensa netejar?
Totes les misèries que al llarg de les darreres dècades els diversos polítics ens han fet assumir a la població, com les pensen assumir? com pensen fer el retorn a la societat que els hi vam fer confiança i que ells, tots, han traït, sigui per ineptes, sigui per amenaces o sigui per corruptes. Imatge generada amb IA de ChatGPT.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!