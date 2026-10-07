Encaix legal d’una vaga

Aquests dies s’han anat repetint les referencies a una propera vaga convocada pels sindicats que diuen que va “contra la patronal i contra la dreta” segons l’article d’en Jaume Masdeu en el que amb el titular “la patronal carrega contra la vaga general i dubta del seu encaix legal” ens fa cinc cèntims d’aquesta qüestió.
Com deia més amunt els sindicats convocants ho tenen molt clar “s’ha de visualitzar que la societat en aquest moment esta descontenta” i la millor opció de fer-ho es convocar una vaga, que sembla ser que finalment serà el dia 11 de novembre.
Segons el diari, per la seva part la patronal i en boca del seu president, el senyor Garamendi, manifesta que la vaga podria ser il·legal, ja que es una aturada per l’habitatge i això s’escapa de l’àmbit de la feina, perquè el que queda clar es que “té un clar component polític i electoral… és indubtable que és una vaga política”.
Posats a pensar no podem deslligar del tot l’habitatge la feina, perquè tot i que sempre hi ha empresaris de bona fe, empresaris que son com tal Deu mana, n’hi ha altres que grinyolen una mica, i es que actualment i ha massa gent que s’ha de desplaçar excessivament per optar a una feina, i no parlo de 25 o 30 quilometres, parlo de grans distancies, que en ocasions arriben a fer plantejar que l’unica opció es llogar un pis, i aquí es on es barregen habitatge i feina.
Poques, molt poquetes empreses en les contraprestacions pels treballadors hi preveuen pis o habitació, es cert que hi ha un salari mínim, es cert que els horaris estan regulats, pero sovint llegim que no sempre es compleixen, i també es cert que si es vol treballar, els salaris son els que son, els horaris son els que son, i si els treballadors han de creuar el nostre petit país s’han de buscar la vida perquè en el contracte laboral difícilment esta previst.
Si senyor Garamendi, l’habitatge per molts treballadors va lligat a poder desenvolupar una feina, encara que vostès no ho vulguin reconèixer ni facilitar-ho, i no, no es tracta de que les empreses tinguin que assumir l’habitatge laboral, pero si que en el còmput dels costos productius, ha d’estar previst com compensaran als treballadors forans, els hi pagaran el lloguer? els hi facilitaran pisos com a les fabriques tèxtils abans? no tot s’acaba pagant el SMI i tots tan tranquils, i si us plau no parlin de vaga política, perquè respongui que persegueixen els lobbys empresarials que pressionen als governs en beneficis de determinats sectors? podrien pressionar també per regular l’habitatge dels treballadors com si fos un complement salarial més. Imatge generada amb IA de Gemini.
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