En dono fe

Això es el que deien i suposo que encara diuen els fedataris públics, que es una figura legal que té la capacitat de certificar la veracitat de documents i actes jurídics, o sigui el que tota la vida s’ha conegut com a notaris o escrivans.
Que passa quan un individu, o diversos individus, deixen la seva honestedat en un fons d’armari i comencen a certificar mentides o presumptes fraus? com s’han d’anomenar a aquests individus?
Si anem enrere en el temps, massa enrere crec jo com per poder considerar que les coses en aquest país funcionen, com deia si anem enrere concretament a l’any 2013, la premsa ens diu que tenien muntada una trama que va ser desarticulada en una operació dels Mossos. Notaris, advocats, comercials … tenien un “tinglado” muntat amb el que van estafar, van robar a 128 avis.
Ara després dels anys han arribat a un pacte, diu la premsa que els acusats van arribar a un acord amb la fiscalia per evitar un macro judici acceptant penes mínimes de presó, d’entre un i quatre anys, per estafar i robar a 128 avis; el pacte diu que retornaran les propietats als seus legítims propietaris, ja que inclou la nul·litat de totes les “compravendes i crèdits hipotecaris”, “els assentaments registrals”, “la nul·litat de les societats” interposades i la “nul·litat de les escriptures públiques”.
Ara be, algunes d’aquestes propietats van ser venudes a tercers, amb la qual cosa serà difícil el retorn als legítims propietaris inicials, en aquests casos, els estafats seran indemnitzats pels acusats, via un judici civil per determinar les indemnitzacions que ha de rebre cada afectat. En algun lloc he escoltat que es parlava de que els indemnitzarien d’acord amb el valor que tenien en el moment de la usurpació fraudulenta, si es així, no ho se del cert, això perjudica als afectats ja que si ara han de comprar un nou habitatge estic convençut que serà molt més car que l’any dels fets.
Donar fe, es donar credibilitat i seguretat a unes transaccions entre dues parts, quan l’activitat dels fedataris presumptament es falsa, es fraudulenta, no pot ser que un cop descobert el delicte, tretze anys després encara estigui per resoldre, tretze anys després encara hi ha gent que presumptament no ha recuperat el seu habitatge. Recordem que segons l’escrit acceptat pels acusats, aquests “vivales” feien aquestes operacions “sense abonar cap contraprestació econòmica per l’adquisició d’aquesta propietat o abonant una contraprestació molt inferior al valor de mercat d’aquests immobles”.
Es just que tretze anys més tard, 128 avis, algun ja va morir, encara no han recuperat l’esforç de tota una vida? Imatge creada amb Gemini.
