Temps enrere quan es van iniciar les gravacions i retransmissió audiovisual dels plens els seguia íntegrament, val a dir que en aquella època eren interminables, hores i hores de sessions plenàries, hores d’enregistraments, hores de compartir taula amb els companys de l’associació, els representants elegits pel poble i també amb totes les persones presents a la sala.
Actualment i per diferents motius, segueixo els plens pel canal de Youtube de l’ajuntament i en ocasions en diferit, com es el cas del ple del mes passat, i al visionar-lo em vaig quedar preocupat en veure com es desenvolupava concretament el darrer punt de la sessió.
Era una modificació del pla d’urbanisme a Torruella per una construcció il·legal, ep! primer senyal d’alerta, construcció il·legal? segons es va dir a l’esmentat ple, es tracta d’una “construcció precedida per l’enderroc amb nocturnitat d’una masia, que va desaparèixer un dia a la nit”, i es va recalcar que “la construcció de la nau nova es va fer durant mesos sense llicencia damunt d’una zona verda, delicte urbanístic dels més severs que hi pugui haver” bufa!
I un es pregunta quan va passar això? es recent? que fa un any, dos, tres …? i partir d’aquí una altra preocupació, perquè es va parlar de que eren fets ocorreguts a partir del novembre del 2.000, i aquí “booom” el cap com es diu em va explotar … més de vint-i-cinc anys i encara no esta solucionat, encara arrosseguem aquesta incidència.
Ho resoldrem aviat això? no es tracta de que es va fer una obertura més o menys gran, no es tracta d’un pressupost que s’ha quedat curt, es tracta com va dir l’alcalde “d’una construcció que es va fer durant mesos, sense llicencia i damunt d’una zona verda” qualificant-la textualment d’un “delicte urbanístic dels més severs que hi pugui haver”, bufa! encara que no se si igual o més greu es el fet de que han passat més de 25 anys i encara estigui sense resoldre, i recordem que en el decurs d’aquests anys hi han passat set equips de govern diferents, quasi un centenar d’electes i cap ha trobat una solució.
Espero que en un proper ple puguem assabentar-nos de que tot esta solucionat, pero no oblidem de que segons es diu a l'enregistrament es tracta d'una edificació sense permis, i en un terreny catalogat com a zona verda, o sigui un terreny que era per gaudir-ne el veïnatge. La preocupació, hi ha altres conflictes similars o d'algun altre caire que hagin pogut ser o encara siguin lesius pel municipi?
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!