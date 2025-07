Els psicòlegs AI

Avui llegia un article de la redacció de Regió7 amb el titular “OpenAI alerta els qui usen el ChatGTP com a psicòleg” i m’ha vingut a la memòria una entrevista de 3cat en la que el professor Xavier Sala i Martín venia a dir que la intel·ligència artificial no es intel·ligent, son unes maquines que aparenten intel·ligència però que no son intel·ligents, ens alerta que no podem oblidar que no son psicolegs, no son persones, no son amics, son programes, son algoritmes.

A que ve tot això? com us deia he llegit un article a la premsa, que m’ha fet pensar, quin es el motiu pel qual hi ha persones que utilitzen algun dels xats d’això que ja hem anomenat intel·ligència artificial com a psicòlegs? I una altra qüestió, perquè cada vegada hi ha mes gent que necessita d’aquest, diguem-ne, servei?

Segons diu l’article, el CEO d’openAI, alerta de que aixo ha arribat a límits inimaginables, molta gent ho fa servir com a confident o psicòleg per a teràpia personal, oblidant-se de que això no té ni privacitat ni confidencialitat. I el mes greu de tot, es que si aboca tota la problemàtica que un porta a sobre, i el mes fotut es que especialment els joves li demanen al xat que han de fer, com si fos un doctor o un professional de reconeguda experiència i capacitat.

Hem d’entendre que fa que la gent, les persones, tinguem cada vegada més la necessitat de contactar amb determinats professionals, i si fem un pas més, hem d’intentar entendre perquè entre aquest col·lectiu amb necessitats especifiques, hi ha tan de jovent.

Quelcom no funciona en aquesta societat, si cada vegada més necessitem recolzament professional anímic; quelcom no funciona si substituïm un professional qualificat per uns programes o algoritmes informàtics que no son intel·ligents, es limiten a buscar a una velocitat brutal, dades que hi ha publicades a les xarxes, i que sovint no estan ni validades ni verificades. Però el mes greu de tot, es que cada vegada hi ha mes jovent que necessita aquest suport anímic, i aquí no podem obviar la pregunta: que coi estem fent malament com a societat perquè aquest problema creixi sense aturador? que coi estem fent malament perquè el jovent nomes trobi com a referencia valida aquests xats? i retornant a la entrevista del professor Sala i Martín, esmenta una qüestió molt perillosa, hi ha casos de gent que la maquina li recomana que se suïcidi, i ho han fet. Crec que tenim que modificar les nostres estructures mentals, la nostra escala de valors, i no per ser un bon ciutadà, que també, sinó per aconseguir una vida millor i no una trista vida pautada nomes pels “èxits” materials i sobretot fer-ne sobreexposició perquè si no, no te gracia, si no canviem el xip, ens estem precipitant cap un futur incert, pitjor ens estem precipitant cap a un no futur. Imatge pròpia generada per IA de Canva.