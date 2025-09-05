Els populars fan un nou lleig a la institució reial

No es la primera vegada que ho fan, sempre tenen una excusa preparada per justificar les seves rebequeries, quan no es perquè no els conviden segons deien en alguna altra ocasió, es per un acte protocol·lari d’alguna representant de caire autonòmic, que suposo que per protocol no deu ser pas més important que la casa reial, tot i que en aquesta ocasió sembla ser que finalment, els hi ha cotat, en “Feijóo reconeix que no anirà a l’obertura de l’any judicial per no avalar la presència del fiscal general” el qual, recordem que es un càrrec públic, que tot i estar denunciat i en vies de judici, no ha estat pas condemnat, i aquí sempre s’ens ha venut que tothom es innocent fins que no es demostri el contrari, teòricament es així, no?
Es que ells volen que el fiscal general o be dimiteixi o be el facin fora, això sense estar condemnat, però no recordo pas que en el moment que van condemnar al seu partit, a títol lucratiu, en alguna de les diverses trames que s’han jutjat al país, demanessin ni la inhabilitació dels seus dirigents, ni la il·legalització del partit, ni la presó per ningú, siguem seriosos, ara que coi demanen al marge d’intentar tombar el govern actual? que per cert, tenen tot el dret a fer-ho, però amb les armes legals que tinguin al seu abast, no amb subterfugis de col·legials.
De fet es curiós, que un partit que es defineix com a constitucionalista, un partit que defensa la unitat d’Espanya, un partit que diu recolzar la institució reial, decideixi fer-li novament un lleig tan gran com es el de plantar-lo en un esdeveniment institucional de país, i quan ho feien els representants catalans, no paraven de buscar adjectius per a desacreditar-los i deixar-los a l’alçada del betum, com canvien les coses en funció de qui les fa i en funció de com volen argumentar el mateix fet amb tendències i finalitats diferents, quan ho fan els independentistes argumentant que no estan d’acord amb el sistema actual es una blasfèmia, un greuge, un delicte, en canvi quan ho fan ells es justificable perquè els dolents son els altres.
La gent del govern es criticable, sempre ho podrien fer millor, el problema es saber si aquest fer a mitges algunes coses en son conscients o no; però es que la gent de la oposició es igualment criticable, perquè massa sovint un te la sensació de que els mou prioritàriament un interès partidista, tal i com deia molt recentment en Jaume Giró, exconseller d’Economia, en un article de Roger Palós i Laia Galià a l’Ara que en“deixar Junts per discrepàncies amb la direcció del partit, critica que la política és excessivament tàctica i que es prioritzen els interessos de partit per damunt dels del país”, i això passa arreu, que esperem per entendre que, a nivell polític, presumptament no sempre es prioritza el benestar de la ciutadania? Imatge pròpia generada per IA de Canva.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!