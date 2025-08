Els administradors públics escolten al poble?

O hauríem de dir que, els que dicten les normes escolten els ciutadans? suposo que no sempre, al cap i a la fi als ciutadans, al poble al planer i ras, es fa veure que se’l consulta i se li fa cas un cop cada quatre anys, i dic que es fa veure perquè no ens enganyem, la gent estem tan emprenyats que el 40% o mes dels electors ja passen d’anar a votar, això no es bo, però es el que hi ha, i els polítics de qualsevol estament ho beneeixen, no perquè ens tirin aigua beneïda, sinó perquè que sapiguem no fan res, no fan cap canvi per millorar-ho i empènyer a la gent a que manifestem la nostra opinió, la nostra voluntat.

A que be tot això? d’entrada sabeu que sempre critico als politiquets que anomeno de joguina, i ara després de les batusses de titulitis encara més, es una altra d’aquelles qüestions que vivim cada dia, políticament parlant, sembla que fan una cursa a veure qui te més personatges amb un titulin falsejat.

Com deia, sempre acostumo a criticar als politiquets, ja se que no tots han estat moldejats amb el mateix patró, ja se que molts es presenten per treballar pel poble, alguns més altruistament que altres, però també he vist que al llarg de la seva carrera política alguns, masses, es desvien de la realitat, es desvien del servei a la societat, els motius poden ser diversos, diners, amenaces, ego, encara que també n’hi ha alguns que assumeixen que han estat il·luminats i beneits per alguna Dehesa desconeguda, que els ha encimbellat com un àngel salvador.

Llegint la premsa, Regió7, un titular m’ha cridat l’atenció “reuneixen un miler de signatures per demanar una consulta sobre la planta de biogàs”, la qüestió es que en un poble proper, dels nombrosos pobles del nostre petit país, un col·lectiu popular ha presentat un miler de signatures per demanar a l’ajuntament que faci una consulta referent a la modificació urbanística d’uns terrenys. Com en tot afer, hi ha dues versions, dues posicions, dues opinions, una diu que serà beneficiós pel poble, i com es lògic l’altra diu que serà perjudicial, qui te la raó?

Diu el diari que tot això va començar ara fa un any, quan es va iniciar un expedient mitjançant decret d’alcaldia per començar els tràmits de modificació del planejament urbanístic del poble; i aquí es on comencen els dubtes, un decret de alcaldia que es, que significa? es un decret que decideix unipersonalment l’alcalde o alcaldessa? Ho he buscat a les xarxes, i he trobat una referencia que fa la Diputació de Barcelona que diu “el decret és un document que reflecteix les decisions d’un òrgan unipersonal de la corporació sobre un afer determinat”, i per la seva part la RAE diu “en alguns ajuntaments, disposició general dictada per la comissió de govern per a l’ordenació i funcionament de l’administració, les obres i serveis municipals, en exercici de la potestat d’autoorganització municipal” afegint també que “en alguns ajuntaments, es la resolució que dicta l’alcalde” i aquí m’escagarrino.

Soc un neòfit en tot això de conèixer en profunditat la política local, a veure si ho entenc, o sigui en un poble amb uns quants milers d'habitants sense arribar als deu mil, un poble amb més de deu regidors, un equip de govern amb majoria, però que quasi el 70% dels censats no el van votar, i es vol decidir una actuació urbanística per decret d'alcaldia? no penso pas qüestionar la possibilitat legal a fer-ho, al cap i a la fi si tenen majoria suposo que es viable, però es que si ens creiem això de que el poble es sobirà, hem d'acceptar que tot un poble acabi doblegant-se a les frisances o a les extravagàncies d'una sola persona? m'agradaria que algú suficientment qualificat m'aclarís el dubte. Si us plau, aclariu-m'ho, pensar que això sigui possible, em fa tremolar.