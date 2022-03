El gran mastegot

imatge: pixabay.com –

Aquest dies enrere una de les noticies que va omplir forces minuts televisius i pagines de paper, va ser la gran galtada que l’actor Will Smith li va clavar al còmic Chris Rock a la gala dels Oscars.

Resulta que aquest noi, l’anomenat còmic, en un moment de la seva actuació, va decidir que tenia el dret de faltar al respecte i menysprear a una de les persones del públic que assistia a l’acte, i es va riure d’una afecció que pateix la Jada Pinkett, companya de l’actor Will Smith. Aquest s’ho va prendre força malament i va anar fins a l’escenari i li va clavar una plantofada, una sonora plantofada.

S’ha parlat de que el “còmic” va fer un acudit de mal gust, acudit de mal gust? i que la reacció de l’actor va ser desmesurada i masclista per sortir a venjar-se del còmic en pla agressiu, amb l’excusa de defensar a la seva dona, en pla guerrer com si fos una possessió. No entraré pas a valorar la reacció de l’actor, crec que la violència, tota la violència hauria d’estar totalment exclosa de la nostra societat.

El que si que m’agradaria fer, es parlar de la dona humiliada i menyspreada sobre la base d’un dret de llibertat d’expressió, he llegit que fins i tot hi ha qui li treu importància ja que si es fa una comparativa amb les bromes d’altres monologuistes, hi ha bromes que ens farien tremolar a la cadira … quina estupidesa de justificació, no creieu?

L’han passat moltes vegades per la tele, heu vist la cara que fa la Jada quan el teòric còmic li engalta la humiliant brometa, si no l’heu vist, si us plau mireu-ho. Pocs mitjans n’han parlat d’això, nomes han parlat de la violència entre els dos homes, però sembla que el menyspreu a que se sotmet a la Jada no importa.

I jo em pregunto, si aquest “professional” de l’escenari tenia necessitat de riures d’algú, no se si per inflar el seu ego o que, perquè no ho feia de la seva mare, o de la seva germana, o de la seva esposa o de la seva filla o fins i tot del seu propi pare? segur que tenen alguna mancança que pot aprofitar per ridiculitzar-los i així ningú s’emprenyarà. Bromes, acudits … tinc una certa edat i recordo temps de mili, d’escola, de feina … on amb més o menys intensitat es podia ser víctima de quintades, be siguem clars en moltes ocasions eren veritables “putades” i tots els fanfarrons “agressors” sempre ho definien com a “brometes” que no passava res, però sempre l’opinió de les víctimes era la contraria, es sentien humiliades i sovint sense tenir ningú que les defenses.

Com en tantes i tantes coses, diguem prou, si hi ha un estupid que te ganes de riures d’algú, que ho faci de la seva família més directa i ja no serà necessari “cap cavaller masclista que tingui que defensar l’honor de la seva estimada”.