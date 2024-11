Que coi es això dels drets adquirits? parlem-ne, m’agradaria treure aquest concepte a col·lació, una altra parauleta que es porta l’oli, col·lació, he buscat als diccionaris de la llengua espanyola i al de la llengua catalana el seu significat, i tot i que sembla ser que inicialment i genèricament ens podríem remuntar a un dret canonge, ara em centraré en el significat més civil, més social, i ens ve a dir que es tracta de sortir a parlar d’una cosa, adduir-la, però també pot ser l’acció de conferir un privilegi.

I ara parlem precisament d’això, de conferir privilegis i de drets adquirits, que són aquells drets que una persona ha obtingut legalment i que no poden ésser revocats o modificats sense el seu consentiment. Aquests drets es basen en el principi fonamental de la seguretat jurídica, que busca protegir els individus de canvis arbitraris en la llei que puguin afectar els seus drets i expectatives legítimes.

Fins aquí tot entès, oi? o no? el meu dubte es per quin motiu es confereixen alguns privilegis que comporten la finalitat d’obtenir drets adquirits? hi va haver algun tipus de compensació per obtenir aquests drets? qui se’n va beneficiar? si no es així, s’obre la porta a un nou dubte, per quin motiu es concedeix un determinat dret en benefici d’una determinada persona o persones sense fer-ho extensiu a la resta de la societat? això es legal? això es ètic?

Dit tot això, em ve a la memòria un dita que jo escoltava en els meus anys professionals, que venia a dir que “tot benefici obtingut via decret, deixa de ser benefici per decret” i es així de senzill, o no? si jo tenia fa uns anys una parcel·la urbana, edificable, i en una època podia edificar en alçada el que volia, dret adquirit, i amb el pas dels anys aquest dret ha anat minvant, per regulacions normatives locals, fins que actualment hi ha zones on nomes pots edificar fins a màxim dos pisos d’alçada, això si no s’ha establert una superfície mínima a construir que impedeix iniciar el projecte desitjat, hi havia un dret adquirit que s’ha vulnerat?

I tot plegat es per fer referencia a una situació que esdevé en un poble del litoral català, on es vol edificar habitatges en una pineda a costat del mar. Els ecologistes estan en contra d’aquesta actuació, on segons diu la premsa, l’ajuntament té previst edificar cinc blocs plurifamiliars en aquest pulmó verd situat a tocar de la platja. Per la seva part, sempre segons l’article de la Silvia Oller a la Vanguardia a la Vanguardia, el consistori es recolza en un POUM del 2002, per qui no ho recordi fem memòria, estem al 2024, vint-i-dos anys de diferencia, encara que els opositors al·leguen que aquest antic POUM, es un refregit de l’anterior, del 1983 i que entre altres mancances, no esta adaptat a la llei ambiental perquè no s’ha sotmès a l’avaluació ambiental, ja que en aquella època no era obligat, ara si que ho es, oi? un privilegi, un dret adquirit ara fa quaranta anys que no contempla res de les catàstrofes mediambientals que patim actualment, es legal? no s’ha de revisar? pagarà la propietat actual per les possibles futures víctimes?

Tot això dels drets adquirits, sovint no deixa de ser una posició esbiaixada d’uns quants que n’han tret o esperaven treure’n beneficis futurs, via un decret amb que en el seu moment algú els va beneficiar sense retorn de cap tipus a la societat, per la qual cosa si amb un nou decret es restringeixen aquests privilegis, hem d’entendre que s’els ha de compensar amb la mateixa quantificació que van pagar per adquirir aquest privilegi, zero. Això es el que al·lega l’ajuntament del poble costaner per edificar en una pineda al costat del mar, que la propietat te uns drets adquirits i desclassificar la zona comportaria indemnitzacions milionàries per part de l’ajuntament, disculpin quants milions va pagar la propietat per obtenir aquests drets adquirits en base a un POUM que no preveia l’obligatorietat d’avaluació ambiental, i que ara si que ja sabem que es del tot necessària i possiblement obligatòria? zero? de quins drets ens parlen? amb imatge de iessephoto a pixabay.