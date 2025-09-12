Diferents criteris o diferent legislació

Si, no se exactament quin es el motiu, però avui llegia a l’Ara un article amb el titular “Jair Bolsonaro, condemnat a 27 anys de presó per l’intent de cop d’estat” on explica que li imputen cinc delictes, entre els quals hi ha el d’intent de cop d’estat, liderar un complot amb l’objectiu d’impedir que Lula da Silva fos investit president, i amb l’assalt d’edificis governamentals per part dels seus partidaris, segons han determinat els jutges.
L’article afegeix que Bolsonaro que actualment es troba sota arrest domiciliari, s’enfronta a una pena màxima potencial de 40 anys, però esta obert el camí de les impugnacions que podria durar fins a la campanya de les eleccions presidencials previstes per al 2026, en les que te la intenció d’optar a la presidència, tot i que en aquests moments té prohibit presentar-se com a candidat.
Jo no soc pas qui per jutjar si aquest home ha fet tot el que han dit els jutges, tampoc se si la sentencia es idonea o no, el que si que m’ha cridat l’atenció es precisament que l’home acusat esta en arrest domiciliari, tot i que l’acusaven de intent de cop d’estat.
Aquí, al nostre país les coses son diferents, per això començava aquest article tot dient si es tracta d’una qüestió de diferents criteris o es una qüestió de legislació diferent, al cap i a la fi aquí hem vist que segons quins delictes i segons quins acusats, els posen en presó preventiva el temps que calgui, màxim dos anys segons la legislació vigent, i després els condemnaran o no, lògicament tot depèn de les proves i els criteris que s’acceptin com a vàlids. No ha de ser acceptable per ningú que un cas com el d’en Rosell el tinguin dos anys en presó preventiva i després no tenen probes per jutjar-lo i sentenciar-lo, això es deplorable; però es que el mateix va passar amb els anomenats imputats del procés.
Diuen que la presó preventiva descompta dies per a una possible condemna, si hi ha condemna, així ho estableix l’article 58.1 del codi penal, però i si no hi ha condemna? ah! això son figues d’un altra paner, pots recórrer o reclamar o denunciar, no se com funciona, i llavors l’estat, si ho veuen be i just, et podrà abonar una indemnització, però i el o la responsable d’haver-lo fotut dos anys a la presó, que li passa? res? això no pot ser, no pot ser que algú decideixi privar de la llibertat, que es un dret fonamental, a un individu i després d’haver passat fins a dos anys en presó preventiva, no aconsegueixi probes pes imputar-lo, jutjar-lo i sentenciar-lo i es quedi tan ample, potser tocaria aplicar-li el mateix xarop. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!