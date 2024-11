Desesperats per consumir

Tot i que es una acció o activitat que desenvolupem al llarg de tot l’any, i que malauradament per la nostra salut i benestar emocional perdura al llarg dels anys, en aquesta època crec que s’accentua molt més. Arribem a finals d’any, tots pensem, voluntària o involuntàriament, que encara tenim mancances de coses que voldríem tenir, voldríem comprar, o així ens ho han anat impregnant els grans coneixedors del nostre cervell, que son els responsables de l’estudi del comportament de la ment humana, que treballen, amb nomina o com a emprenedors independents, a les grans corporacions que fan negoci amb el nostre consumisme desmesurat. Es interessant llegir l’article de Irene Casellas a + el Punt Avui + Cada època de l’any te el seu propi estímul per consumir, si comencem per ara mateix, tenim això del “Black Friday” del que ningú en coneix amb certesa el seu origen, i del que hi ha diverses versions, encara que no se si cap d’elles es verídica; n’hi ha alguna que parla d’un origen esclavista, altres a la meitat del segle XIX per una sotragada financera i borsària descomunal lògicament per l’avarícia d’uns quants, també es relaciona amb un esdeveniment esportiu i fins i tot amb problemes de transit; la realitat però, es que el seu esclat a nivell global s’ha produït en aquest segle, les grans cadenes americanes, tot comença allà, ofereixen grans descomptes per comprar de tot, i més ara que s’apropen les festes nadalenques, i lògicament aquí també ens hem pujat al carro. Però com que això era nomes un dia, divendres negre, per tal d’allargar-ho es van inventar també el Cybermonday que es el dilluns següent i així aconsegueixen que nosaltres, els titelles del consum, gastem els nostres diners o el nostre crèdit, en coses sovint innecessàries, en el decurs de quatre dies esbojarrats de consumisme totalment caníbal. I després arriben les Festes de Nadal, el Cap d’Any, els Reis … i torna a començar un nou any, això si amb l’anomenat gener costerut, o les vaques magres de gener, i ara també de febrer, i si no estem al cas seran de març i tot. I tornarem a començar, arribarà la primavera, s’ha de canviar el fons d’armari, després l’estiu i voldrem anar de vacances, a qualsevol lloc que pugem fer “selfies” que generin enveges, després de passar per la tardor amb un altra canvi del fons d’armari, ens trobarem altra vegada a les portes d’un nou “Black Friday” i es qüestió de tornar a començar la roda. Hi ha qui diu que presumptament aquests descomptes podrien estar manipulats, es indiferent, el quid de la qüestió radica en el fet de consumir desmesuradament sense necessitat, nomes per l’impuls erroni de tenir més, i que el fet de tenir més ens fa ser més feliços … innocents de nosaltres si ens ho creiem. Imatge de stevepb a pixabay.