Del CAP al CSIR – segona part

Fa aproximadament un mes, vaig publicar la carta que havia enviat al departament de Salud de la Generalitat de Catalunya, i en quinze dies vaig rebre la seva resposta, que transcric íntegrament:

“En primer lloc, volem agrair-li la seva consulta i el to constructiu amb què l’ha formulada. A continuació, passem a donar-li resposta. El procés de definició dels nous Centres de Salut Integrals de Referència (CSIR) sorgeix d’una iniciativa de l’Honorable Consellera de Salut, que va impulsar la creació d’un Comitè d’Experts per a l’Avaluació, la Innovació i la Reforma del sistema de salut.

Aquest comitè, anomenat CAIROS, ha iniciat les seves recomanacions centrant-se en l’Atenció Primària i Comunitària. En el marc del procés d’escolta inicial, el comitè es va reunir amb més de 300 interlocutors, entre els quals hi havia, naturalment, organitzacions de pacients, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya i altres entitats representatives de les necessitats de la ciutadania.

Aquesta interlocució es va dur a terme sempre amb organitzacions col·lectives, i no amb ciutadans a títol individual, amb l’objectiu d’assolir una representativitat més àmplia. Fruit d’aquest procés, una de les mesures que s’implementaran als CSIR és la incorporació d’un qüestionari de satisfacció adreçat als pacients atesos, amb la finalitat de recollir la seva opinió.

A més, es preveu que els resultats d’aquesta avaluació tinguin un impacte en la retribució de les entitats proveïdores de serveis de salut, reforçant així l’orientació cap al ciutadà que ha de caracteritzar els nostres centres.

Prenem nota del seu oferiment de participació, que agraïm sincerament, i l’encoratgem a implicar-se en les iniciatives de participació ciutadana que es desenvolupin en el marc de la seva Regió Sanitària. Atentament, Gerència de Gestió Ciutadana Servei Català de la Salut Departament de Salut.”

Primer de tot, agrair la resposta, cosa que a l’administració publica tindria que ser habitual fer-ho, però no sempre es així, i quan es fa massa sovint es amb respostes d’allò que jo anomeno “de quedar be amb la vianda al plat però sense compromís de res”, encara que en aquesta ocasió cal dir que no va ser així del tot, hi ha una resposta coherent, i ara nomes cal esperar a veure com evoluciona aquest canvi.

Fan referencia al CAIROS, Comitè d’Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut, que impulsarà la reforma del Sistema de Salut de Catalunya, son onze professionals experts i de reconegut prestigi en els àmbits de les professions sanitàries, de la gestió sanitària, de serveis socials, del dret sanitari, de l’economia de la salut i, en general, de la gestió pública, sota la presidència de Manel del Castillo Rey, gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues.

També es parla del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, creat ara fa una dotzena d’anys per la Generalitat, i que la seva finalitat es la consulta i participació dels representants dels pacients del sistema sanitari català en el procés d’elaboració, decisió i desenvolupament de les polítiques del Departament de Salut; les seves principals funcions són compartir amb els pacients, de forma transparent i accessible, la informació del sistema català de salut, vetllar per l’atorgament als pacients del suport i assessorament necessari sobre les qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut, facilitar la participació de les associacions de pacients en el procés d’elaboració i prestació de polítiques sanitàries, i canalitzar les seves propostes i recomanacions.

Em deien que una de les mesures a implementar als CSIR, és un qüestionari de satisfacció adreçat als pacients atesos, amb la finalitat de recollir la seva opinió. Val a dir que això ja ha començat a funcionar recentment als CAP actuals, si més no a casa l’hem rebut via telèfon en un parell d’ocasions.

I per acabar em traslladen de que tindran present el meu oferiment de participació, el qual agraeixen, i m’encoratgen a implicar-me en les iniciatives de participació ciutadana que es desenvolupin en el marc de la meva Regió Sanitària. Cap problema, ja els hi vaig dir que he participat durant força temps en el programa de Pacient Expert desenvolupat als CAP temps enrere.

Ara toca esperar a veure si aquests canvi es quelcom més que un canvi de nom, i a veure si els pacients notem un canvi realment positiu, i a més a Sant Fruitós esperem amb impaciència el nou local del CAP o CSIR sigui una realitat, tenim ganes de gaudir de dues estrenes, la de les noves instal·lacions i la del nou sistema de salut millorat. Imatge de Josep Sanfeliu.