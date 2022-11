COP27, a cop de jets

Com sempre, entre tots primer ho espatllem i després alguns ens diuen que ho solucionaran. Situacions complexes, a les que hem arribat per potenciar els beneficis d’una poca colla, que a més hem pagat entre tots, i ara quan ja es insostenible, quan possiblement deixarà de ser una font de beneficis pels quatre “escollits”, ara tots hem de pagar-ne les possibles solucions.

De fet ja fa anys que diuen que volen posar-hi solucions, encara que sempre finalitzen les trobades amb una frase que més o menys diu que es necessari solucionar el problema, i que ja en parlaran i ja es tornaràn a trobar per aplicar possibles solucions, uff! en definitiva, res de res. Pensem que a partir del 1992, s’han fet quasi una trentena de trobades d’aquest tipus, o sigui que fan 30 anys que en parlen, però de moment res de res de trobar-hi solucions.

Ara ho han tornat a fer, però a aquests que no fan res per solucionar els problemes de la contaminació i de l’escalfament, ningú els recrimina res, ningú els demana responsabilitats, i després d’anys de trobades i discussions i parlaments, continuem malmeten el nostre planeta.

Primera imatge, imaginem la trobada de les noies i nois viatjant tots cap a Egipte, la gran majoria en jets privats o avions dels anomenats VIP. Per justificar-ho ens diuen que l’aèria es l’única via factible per arribar a la península del Sinaí, ostres ara que amb motiu de la pandèmia, als treballadors, a la classe obrera, ens han omplert el cap i ens han convençut de les virtuts del teletreball, ara resulta que per a ells, no ens enganyem uns privilegiats, aquesta opció de teletreball no es adient, i com qui no vol la cosa agafen el seu avionet privat o VIP i sense miraments amb l’escalfament i la contaminació fan el seu viatget, això si pagant-lo entre tots nosaltres, que si que hem de mirar pel no escalfament global.

Ells i elles fan el viatge, s’hi estan alguns dies, parlen, mengen, suposo que fan estada en hotels, i després s’encoratgen mútuament a trobar solucions al problema i queden per l’any següent. Les solucions que plantegen sempre son de l’estil de que amb diners es paga tot. Propostes de pagar diners als països més pobres, que de fet son els que contaminen menys, per compensar el balafiament o malbaratament que es fa als països més “desenvolupats”, tan a nivell econòmic com ambiental.

I per acabar, la imatge que van publicar alguns mitjans de comunicació, una imatge d’una famosa aplicació de radars, on es veu reflectit el formigueig d’avions al cel egipci … ostres entre tot el que rebem i percebem els ciutadans, encara no ho veiem suficient per pensar i reflexionar? Imatge de Dorothe a Pixabay