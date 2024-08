Controvèrsia idiomàtica

En ocasions m’agrada utilitzar aquets recursos literaris sense sentit, però que amb la seva reiterada utilització acabem donant-li un sentit si més no entenedor per a la majoria, tot i que en ocasions siguin construccions gramaticals de dubtosa correcció. Recentment llegia transversalment en un digital, un de tants, la dificultat que tenim la gent d’entendre algunes senyals de transit, diuen que la DGT en te catalogades unes 400, no se si es veritat, i es que a més de les de sempre, sovinteja la incorporació de noves amb motiu de l’alteració de les realitats socials i conductuals de tots nosaltres.

Possiblement algunes poden portar a confusió o desconeixement del que volen dir, fins que no ens expliquen la motivació per crear-les, fins aquí tot correcte, però el que ja no es entenedor es que encara avui en dia, davant de determinades senyals de nova creació, hi ha qui qüestiona la seva comprensió per culpa de l’idioma, i ens referim concretament al català i a l’eusquera. Aquí podríem dir allò de “cadascú per on l’enfila”.

Deia el digital, no cal que digui el seu nom, que en una població de l’entorn de la capital espanyola, s’ha proposat un joc a les xarxes socials, i es tracta d’endevinar que significa un determinat senyal aparegut en algunes carreteres, es tracta de la imatge d’una reixa fosca o negra amb un rerefons de color groc. I aquesta no consta al catàleg de la DGT.

Difícil d’entendre per l’idioma no es, com totes les senyals recollides al “collage” que acompanyo, una altra cosa es que siguin de difícil comprensió per desconeixement. Ara be la confusió podríem entendre-la en la senyalització informativa col·locada per part d’organismes oficials a qualsevol esglaó burocràtic. Aquí podríem arribar a coincidir, sovint no tan per culpa de l’idioma en concret, si no per culpa de l’exagerada informació que es vol transmetre.

Per cert, la senyal en qüestió serveix per indicar el lloc exacte on hi ha un embornal, així tan els bombers con el personal de manteniment de la carretera, els poden trobar ràpidament, tot es qüestió també de que els conductors ho respectem. Composició gràfica amb imatges VM Fernández a xarxes i de RACE.