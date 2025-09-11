Continuem amb la sanitat catalana

El 3 de juliol de 2025 els hi vaig enviar una carta al Departament de Salut amb el titular “Del CAP al CSIR” on els hi exposava els meus dubtes i les meves discrepàncies envers algunes de les pautes que es volen desenvolupar per tal de millorar el sistema que ara mateix no diré pas que fa aigües, però si que coixeja.
Em van respondre en data 18 de juliol de 2025, ho vaig agrair i així ho vaig manifestar públicament ; ara be tot i que textualment em deien que “fruit d’aquest procés, una de les mesures que s’implementaran als CSIR és la incorporació d’un qüestionari de satisfacció adreçat als pacients atesos, amb la finalitat de recollir la seva opinió” la veritat es que al llarg d’aquest darrers mesos, tot i haver utilitzat sovint el serveis del CAP i hospitalaris, crec que nomes he rebut una enquesta pel CAP, via telèfon i totalment anònima, o sigui que no vaig saber identificar qui l’enviava, però be, tot es començar i espero amb impaciència a veure quin recorregut te tot això.
Ara un parell de qüestions per resoldre, primera després d’aquest contacte una realitat es que al CAP de Sant Fruitós de Bages han reduït l’horari del servei, i això no es pas millorar, i la segona i aquesta es per estar com a mínim molest o enfadat, no se, hi poden posar vostès mateixos l’adjectiu que considerin adient, i es que per fa pocs dies teníem programada una analítica per un familiar a Sant Joan de Deu de Manresa, i dos dies abans ens va arribar el recordatori d’Althaia via mòbil.
El dia previst vam portar el familiar a Sant Joan de Deu, per cert l’hem de desplaçar amb cadira de rodes, i en arribar i adreçar-nos a la maquineta de l’entrada ens va sortir un missatge que deia que no hi havia analítica prevista per aquell dia. Carai, quina sorpresa, si dos dies abans teníem la confirmació via SMS, però ens vam adreçar al taulell general i la persona que ens va atendre ens va confirmar la mala noticia, no hi havia analítica programada, com es això?
No hi havia explicació raonable, i parlant, parlant, ens va demanar si feia poc que l’havien operat, afirmatiu vam respondre, i a les hores ens va fer partícips d’una explicació que podia sonar a una bona inventiva o pel contrari podia ser preocupant … ens va dir que hi ha alguns professionals que per pautar una nova analítica, en repesquen i reactiven una d’anterior, amb la qual cosa el sistema programa una nova analítica però deduïm que no hi ha connexió amb l’àrea corresponen i aquesta analítica no es trasllada al laboratori i no es programa.
Si va ser inventiva, persona amb una gran capacitat per generar respostes rapides, però com que la resposta era massa raonada i versemblant, la hipòtesi es que possiblement era certa, la qual cosa ens endinsa en el neguit, perquè … si d’això n’era coneixedora la persona d’administració que ens va atendre, significa que ja ha passat altres vegades i encara no s’ha solucionat.
Tot això que he exposat es nomes per demanar dues coses al Departament de Salut:
1.- Que s’investigui aquesta incidència, no pot ser que una part del sistema, servei d’alertes inclòs, validi una acció com es la d’una analítica, i l’altra part del sistema no se’n assabenti.
2.- Si aquesta situació es coneguda per part del personal, perquè no s’ha solucionat encara?, i sobretot que ho solucionin el més aviat possible, en benefici de tots plegats, usuaris i professionals. Moltes gràcies. Imatge pròpia generada per IA de Canva.
