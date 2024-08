Concert, contingent, finançament

Ja comença a cansar, fa massa temps que ho fan durar, jo a diferencia d’aquesta colla de dirigents autonòmics d’arreu del país no em puc pronunciar, no se si aquest invent del que parlen, digueu-li com vulgueu, es bo o dolent, i en cas de ser alguna d’ambdues opcions, no se per qui serà bo i per qui serà dolent.

No he vist enlloc el contingut d’aquest acord especial de finançament entre l’estat espanyol i Catalunya, amb tot el que diuen alguns tinc que pensar que presumptament ells ho coneixen, i perquè no ens ho expliquen? perquè es guarden aquesta informació privilegiada? com podem posicionar-nos favorablement o en contra si desconeixem el seu contingut?

Resulta que hem de creure els seus atacs a un acord que es desconeix en que consisteix, es difícil fer-ho quan sovint aquests responsables autonòmics ens enganyen, a tots en general i als seus conciutadans d’autonomia en particular.

Dies enrere ja parlava d’aquesta qüestió VilaWeb i ja deia que jo personalment no ho entenia. Tenim un sistema de finançament autonòmic caducat des del 2014, i alguns dirigents han permès que les seves autonomies hagin rebut menys diners durant tota una pila d’anys que altres més avantatjades sense saber per quin motiu, el desconec, però la realitat es la que es.

I ara s’hi afegeix el president de l’autonomia andalusa, que esperona als andalusos perquè es llancin al carrer a manifestar-se en contra del contingent català i que segons elDiario.es sacsa el socialisme andalús per a barrar el pas a Montero en les properes eleccions. Ara parla de robatori, ai Deu meu. O sigui no ho fa per defensar els andalusos, no i ara, ho fa per lluitar per les properes eleccions i intentar continuar ostentant el poder a la seva autonomia, per que serà que vol continuar manant?

Es curiós, ara insisteix a recordar que Andalusia sofreix un infrafinançament que segons els comptes del PP ha propiciat que des de 2009 es deixin d’ingressar 15.000 milions d’euros, xifra que hi ha qui l’eleva fins a 20.000 milions, si s’afegeixen greuges amb els fons covid o els plans d’ocupació. ¡¡Wuau.¡¡ a veure d’anys enrere d’aquesta situació en podria acusar als presidents autonòmics socialistes, però si no estic errat ell, que es del PP, es president de la comunitat des del 2019, aleshores perquè no explica el motiu pel qual el seu govern no ha fet res durant tots aquests anys, 6 anys en total, per reclamar aquest infrafinançament, segons el, que pateix Andalusia? No dic que no sigui cert, hi han comunitats que al llarg d’aquests anys han rebut més diners que Andalusia, o això es el que ha dit la premsa, nomes demano, que ens expliqui a tots els ciutadans perquè ha permès, durant anys, aquest greuge comparatiu i financer per a tots els seus compatriotes? Imatge de geralt a Pixabay.