Cal erradicar l’incivisme

Avui llegia un article de l’Emili Agulló al Punt Avui, referent a la defensa del nostre litoral i els ports frustrats i el fondeig clandestí i impune a la Costa Brava, i aquesta defensa del patrimoni natural i cultural, no es pot quedar nomes al litoral marí, s’ha de traslladar a la resta del país, a tot el país, si el volem millorar.

No estic en contra del turisme en general ni de la nàutica en particular, quan he pogut he fet el turista, i tinc el corresponent permís per sortir amb veler.

Recentment he fet de voluntari a la Kakapo Open Race a Barcelona, es una regata internacional de vela adaptada que permet crear i visibilitzar un mar sense barreres. En el decurs de la mateixa, vaig veure i patir gent amb moto aquàtica a tota velocitat pel mig del camp de regates, no se si tots tenien el corresponent títol nàutic, també alguna llanxa d’aquestes que fan parapent nàutic, o com es digui, per a turistes fent el mateix, es a dir no respectar el camp de regates, i conseqüentment no respectar a la resta de persones que gaudien de la mar.

Tot plegat no es problema de turisme, no es un problema dels que ens agrada gaudir d’alguna activitat, es un problema de l’incivisme d’uns quants, d’una colla d’irresponsables que els hi es indiferent si molesten o si fan mal a algú, pensem que patir un accident a la mar es possible, però el que s’ha d’evitar es el fet de provocar-lo per no tenir cura del bon us de les eines amb que ens hi movem. No podem fer barbaritats ni amb les motos aquàtiques, ni amb les llanxes o els iots, hem de ser responsables i cívics, com tampoc podem envair les zones marcades amb boies d’us exclusiu pels banyistes.

Siguem estrictes, fem pinya, i a tota aquesta colla d’incívics fem-los fora d’on calgui, autoritats actuïn. Imatge de @josepsasa