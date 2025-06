Bidons radioactius al front marítim de Galicia

He trobat aquest titular a infoLibre “França identifica mil bidons radioactius davant de Galícia 43 anys després de l’últim abocament” el qual m’ha portat a praza.gal on hi he trobat diversos articles que en parlen com per exemple:“la Xunta diu que ha sabut ara <per la premsa> dels bidons nuclears de fa dècades i després recula” o també “<sorpresa> de la consellera del Mar durant 14 anys pels bidons radioactius ja coneguts” del periodista David Lombao i curiosament després d’un munt d’anys, l’article diu que “ara la diputada del PP al Congrés demana explicacions al Govern d’Espanya per l’absència de vigilància dels residus nuclears abocats a la Fossa Atlàntica, constatada en múltiples ocasions mentre era la responsable del departament marítim de la Xunta”.

En els articles es parla d’anys i anys llançant residus nuclears, l’article publicat per infoLibre diu que es van començar a llançar el 1949 i que la “brometa” va durar fins l’any 1982, en aquest període es podrien haver arribat a llançar presumptament unes 140.000 tones de residus nuclears, i ja l’any 2017 praza.gal sembla ser que manifestava que ningú controlava l’estat de les tones de bidons radiactius; tot plegat ha propiciat que un vaixell oceanogràfic francès, L’Atalante, acaba d’identificar els primers mil barrils de residus radioactius davant de la costa gallega.

La subdelegada del Govern a Galícia, diu que l’objectiu es analitzar les conseqüències d’aquest comportament que va durar molts anys, i que estaran pendents dels resultats per actuar i prendre les mesures adients. També una eurodiputada del BNG, va dir que “no pot ser que Galícia rebés la brossa europea i que avui la UE encara no hagi pres cap mesura”

Diu l’article que els que van abocar més residus radioactius a pocs quilometres de Fisterra, van ser quatre països europeus dels anomenats avançats, i també diu que una comissió del Parlament europeu va respondre, a una pregunta concreta d’un eurodiputat socialista, que el Govern espanyol, en aquell moment de dretes, no veia necessari controlar els residus malgrat que diversos ministeris discrepaven entre ells sobre les competències en la matèria.

M’agradaria parlar de coses diverses, però quan obres els diferents rotatius a les xarxes, no es possible, no passa dia que no surtin nous o vells fets que demostren la com a mínim ineficàcia de molts “politiquets de joguina” que es postulen per defensar-nos i representar-nos, però que mai ningú els avalua ni la seva capacitat moral, ni la seva capacitat mental, i passa el que passa, que de tots els que es presenten en surten alguns de “rana”, com deia una política madrilenya, en surten alguns que tenen clares les seves fites, els seus reptes personals, enriquiment a costa de la butxaca, de la salut i del benestar dels ciutadans.

Ja se que em faig pesat, i que sempre acabo amb les mateixes paraules o similars, deixem-nos de tonteries, deixem-nos de fer cas a les consignes que precisament aquests paràsits de la nostra societat, ens regalen embolcallades amb un farcellet ben acurat, sigui amb paper d’esports multitudinaris i milionaris, sigui amb paper “d’oci per a tothom”, recordem que hi havia una època en que es parlava nomes de “cafè per a tots”, sigui amb paper com diuen algunes publicitats per enlluernar-nos amb alguna frase que ja ho diu tot: “vols viure unes vacances com un rei” … pensem, actualment que en fan d’aquests residus radioactius? recapacitem, i no donem ales a qui no les mereixent. Imatge de moorpheus d’ús gratuït sota la llicència de contingut de Pixabay.